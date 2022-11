3 albums inoubliables qui fêtent leurs 20 ans

MUSIQUE

Les mélomanes les plus nostalgiques se souviennent parfaitement de tous ces albums. Passez en revue la liste avec Coldplay et plus encore !

©GettyColdplay Avril Lavigne et Eminem, des artistes qui ont sorti des disques il y a 20 ans.

Même s’il peut être un peu complexe de prendre la dimension du temps qui s’est écoulé, ils sont déjà passés 20 ans depuis 2002. Cette période s’est distinguée comme celle qui a fini par forger le son de quelques groupes au niveau international, car elle a apporté avec elle des styles complètement renouvelés et des chansons accrocheuses qui, à ce jour, sonnent en provoquant la même émotion qu’il y a longtemps. Pour cette raison, dans Spoiler, nous sélectionnons 3 albums inoubliables qui ont marqué l’époque.

Pour les mélomanes les plus nostalgiques, il existe des chansons impossibles à oublier. C’est juste que malgré l’inévitable passage du temps, une bonne partie de leurs singles sont toujours d’actualité et donnent l’impression qu’ils auraient pu sortir il y a quelques mois à peine. En ce sens, nous mettons ici en avant des albums très différents les uns des autres mais qui ont quelque chose en commun : ils fêtent tous leurs 20 ans avec un pur succès.

+ 3 albums qui fêtent les 20 ans

3. Le spectacle Eminem – Eminem

La musique de Eminem est un classique du début des années 2000. L’un des albums qui a marqué cette époque du rappeur était Le spectacle d’Eminem, que ce 2022 fête ses 20 ans. C’est son quatrième album et le troisième depuis qu’il a signé pour Aftermath. Sans aucun doute, cela a défini un record dans la carrière de la chanteuse américaine : c’était l’album le plus vendu dans son année de sortie avec 22 millions d’exemplaires et a été inclus dans la liste des « Les 200 albums définitifs que tout mélomane devrait posséder » par le Rock Hall of Fame.

2. Une ruée de sang vers la tête – Coldplay

Le scientifique de Jeu froid c’est par excellence la chanson la plus émouvante de ces deux dernières décennies. Uniquement sur YouTube, son clip vidéo cumule 1 066 millions de vues. Cette chanson thème fait partie de Un afflux de sang à la tête, un autre des albums qui fête ses 20 ans. Il s’agit de son deuxième album studio, après le succès de parachutes. Dans ce morceau, le groupe de Chris Martin, Will Champion, Guy Berryman et Jonny Buckland a présenté des tubes comme Horloges Soit à ma place.

1. Lâchez prise – Avril Lavigne

Pour toute une génération Compliqué C’est le thème qui a marqué sa jeunesse. Votre interprète n’est autre que Avril Lavigne, le chanteur canadien qui a établi un avant et un après dans le pop-punk. Mais ce n’était pas la seule chanson qui plaçait l’artiste au sommet. ainsi fait Sk8er Boi, conquérir des millions d’adolescents à travers le monde. Tout cela faisait partie de l’album. allons yqui fête ses 20 ans depuis son lancement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂