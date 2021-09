3 agents des services secrets révèlent ce qui s’est passé dans les coulisses du 11 septembre

Zotto a entendu la nouvelle des attentats du 11 septembre à la radio.

« Avion entrant à la Maison Blanche. Faites-le descendre, descendez-le », a-t-il entendu le message arriver.

« Je viens de commencer à courir », se souvient Zotto. « J’ai couru dans le bureau. Il était parti. Le vice-président était en bas et sachant qu’il avait déjà eu des problèmes cardiaques, je voulais m’assurer qu’ils ne l’avaient pas fait descendre les escaliers. »

Lorsque Zotto a rattrapé Cheney dans un bunker secret de la Maison Blanche, il a déclaré qu’il « n’avait pas l’air rougi ou quoi que ce soit. Il avait l’air calme, cool ».

Zotto se souvient quand la situation a pris une tournure grave et que le vice-président a ordonné le démontage de l’un des avions détournés. « L’officier militaire est entré et il a dit : ‘Monsieur le vice-président, il y a un avion qui descend de la région de Potomac, en direction de la Pennsylvanie. C’est un avion détourné, nous avons besoin de votre autorisation pour l’abattre.’ Et le vice-président a dit : « Est-ce un détournement confirmé ? » Et l’officier a dit : « Oui, monsieur. Le FBI l’a confirmé. » Il a dit : ‘Enlevez-le.’ C’était ça. »

En fin de compte, l’armée américaine n’a pas eu à abattre d’avions commerciaux ce jour-là, mais la décision a quand même laissé un impact.

« C’était surréaliste, vous savez, c’est juste quelque chose que vous n’oubliez pas », a déclaré Zotto.

