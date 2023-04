3 actrices qui pourraient incarner Hermione Granger dans la série Harry Potter

Lego 76398 L’infirmerie de Poudlard LEGO Harry Potter - Blanc

Idéal pour les fans de Harry Potter™. L’infirmerie de Poudlard LEGO® Harry Potter (76398) regorge d’options de jeu de rôle, qu’il s’agisse de soigner des blessures dans l’infirmerie ou de remonter le temps dans la tour de l’horloge. Inclut les minifigurines de Harry Potter™, Hermione Granger™, Ron Weasley™ et Madame Pomfresh, ainsi qu’une infirmerie à construire et la tour de l’horloge dotée d’accessoires authentiques. Les enfants peuvent recréer la scène culte où les personnages remontent le temps dans Harry Potter™ et le prisonnier d’Azkaban™, et inventer leurs propres histoires envoûtantes. Cette réplique détaillée de Poudlard va ravir les fans de la saga Harry Potter™ et inciter les enfants à pénétrer dans le monde incroyable des jeux imaginatifs. Ce set polyvalent et transformable mesure plus de 26 cm de haut, 20 cm de large et 10 cm de profondeur. Ce jouet fait partie d’une série de sets modulaires qui se combinent pour créer un château de Poudlard complet. 2 cartes de sorciers aléatoires (sur 16 à collectionner) sont également incluses. La large gamme de sets LEGO® Harry Potter™ place des personnages célèbres, des lieux familiers et des aventures magiques entre les mains des jeunes sorciers, sorcières et moldus.