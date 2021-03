2K Sports Ink signe un accord à long terme avec Tiger Woods et acquiert HB Studios

2K Sports avait indiqué qu’il était très satisfait des performances du PGA Tour 2K21, et il n’est donc pas surprenant qu’il ait décidé de doubler ses efforts avec la série. L’éditeur a annoncé aujourd’hui qu’il a signé un accord à long terme avec Tiger Woods et a acquis le développeur du club de golf HB Studios – c’est un mouvement que la société décrit comme un «trou en un».

«J’ai hâte de faire mon retour dans le paysage du jeu vidéo, et avec 2K Sports et HB Studios, j’ai trouvé les bons partenaires pour y arriver», a déclaré la légende du golf Tiger Woods dans un communiqué de presse. «Je suis honoré de participer à cette opportunité et j’ai hâte de partager mon expertise et mes idées alors que nous construisons ensemble l’avenir des jeux vidéo de golf.»

Le nom et la ressemblance de Woods apparaîtront désormais exclusivement dans les titres du PGA Tour 2K à venir, ainsi que dans «tous les autres jeux de golf publiés par 2K Sports pendant la durée du partenariat». Le vétéran jouera également un rôle actif dans le développement de la série, en tant que directeur exécutif et consultant pour les versions futures.

2K Sports s’attend à ce que son acquisition de HB Studios soit finalisée d’ici la fin du mois, mais on ne sait pas combien il a payé pour sécuriser les services du développeur. De toute évidence, c’est un gros problème pour les fans de jeux de golf, et devrait se traduire par des titres encore meilleurs. Nous avons beaucoup aimé PGA Tour 2K21, pour être honnête, le décrivant comme le «meilleur jeu de simulation de golf sur PS4» dans notre revue.