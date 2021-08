2K Sports amène le marketing NBA 2K22 au buzzer sur PS5, PS4

Mis à part les notes des joueurs et une baisse des informations initiales, 2K Sports opère sur un cycle de commercialisation sans précédent pour NBA 2K22. En fait, suite à l’annonce du retard de WWE 2K22, de nombreux fans ont estimé que la simulation de basket-ball de Visual Concepts serait la prochaine en ligne. Peut-être pour tenter d’apaiser les craintes, l’éditeur a enfin publié une feuille de route, avec des nouvelles des modes principaux MyCareer et MyNBA pas avant la semaine du 6 septembre. La sortie du jeu est prévue le 10 septembre.

Marquez votre calendrier et soyez le premier à découvrir les nouveautés avec des plongées approfondies sur tous vos modes et ajouts de gameplay préférés. #NBA2K22 pic.twitter.com/TXx4uAMbaj– NBA 2K (@NBA2K) 23 août 2021

Selon le Twitter post de l’équipe NBA 2K, nous aurons des nouvelles sur le mode WNBA cette semaine, ainsi que des informations sur les saisons. 2K Sports a déclaré lors de l’annonce du jeu qu’il étendrait son format saisonnier de seulement MyTeam à d’autres modes du jeu, nous devrions donc au moins avoir un aperçu de ce qu’il a en réserve de façon imminente.

Entre tout cela, à partir du 30 août, nous aurons un peu plus d’informations sur le mode de collecte de cartes MyTeam, ainsi que sur le gameplay de base. De toute évidence, il se peut que 2K Sports veuille avoir un cycle de commercialisation court cette année, mais les fans craignent que le titre ne soit pas à la hauteur. Espérons que ce ne soit pas le cas, car l’éditeur signale les précommandes depuis des semaines maintenant, et il est temps que nous voyions plus de jeu.