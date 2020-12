2e jour de Noël sur 45secondes.fr: Gagnez un disque dur limité dans le look Avengers!

Et? Avez-vous déjà reçu suffisamment de cadeaux, bu du vin chaud et mangé un repas de fête? Après tout, la saison de Noël touche à sa fin! Comme cerise à la cannelle sur le gâteau, nous sonnons maintenant à notre petite finale de tombola de Noël et les tirons au sort édition limitée la Disque dur de 2 To dans le Conception des Avengers de Seagate!

Gagnez le disque dur de style Avengers limité

Nous vous avons déjà montré dans un article séparé à quel point le disque dur convient aux propriétaires de PS4 ou PS5 pour obtenir un peu de stockage externe et externaliser des jeux:

Comment participer au tirage au sort? Dites-nous simplement dans les commentaires quel est votre Avenger préféré! Vous sautez déjà dans le pot de loterie et avez la chance de gagner le disque dur Marvel limité!

Si vous souhaitez augmenter vos chances, vous pouvez simplement cliquer sur notre Chaîne Instagram arrêtez-vous et participez à la tombola là-bas.

Remarque: Le tirage au sort dure jusqu’au 30 décembre 2020 à 12h00. Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur les compétitions sur 45secondes.fr à l’adresse notre page info.

