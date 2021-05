28 restaurants créent un mouvement mondial pour le soulagement du COVID-19 en Inde – voici comment aider

La flambée des cas de COVID-19 en Inde, y compris la variante B.1.617, a créé une crise dans le pays depuis plus d’un mois. Début mai, NBC News a rapporté que l’Inde avait enregistré plus de 300 000 nouveaux cas pour le 12e jour consécutif, portant le nombre total d’infections en Inde à près de 20 millions.

Lorsque Basu Ratnam, un restaurateur de New York et fondateur des restaurants INDAY, a vu que de l’oxygène était transporté par avion en Inde au milieu de la flambée de cas de COVID-19 dans le pays, il a eu du mal à faire face à la situation et a voulu façon qu’il pourrait. Il y a deux semaines et demie, il a contacté son réseau de collègues restaurateurs pour lui demander s’ils seraient prêts à participer à une initiative, la campagne 1 milliard de souffles, où tous les profits iraient à l’approvisionnement en oxygène.

«J’ai eu un téléphone avec tous ces restaurateurs indiens que je connaissais et amis, et tout le monde voulait faire quelque chose, tout le monde avait l’impression de devoir jouer son rôle», a expliqué Ratnam. «Nous venons juste de nous débarrasser de l’effet du COVID, mais nous savons dans nos cœurs que ce qui nous est arrivé ici, il n’y a aucune comparaison avec ce qui se passe encore (en Inde).»

À l’instar de nombreuses marques alimentaires qui ont uni leurs forces pour collecter des fonds pour la crise du COVID-19 en Inde, notamment en augmentant l’épuisement des approvisionnements en oxygène, Ratnam a rassemblé 28 restaurants dans le monde pour qu’ils se réunissent dans un effort de sensibilisation et de dons pour les efforts de secours du COVID-19 en Inde. .

Les restaurants participants dans les grands centres comme New York, Los Angeles, Toronto, Vancouver, Londres, Chicago et plus proposeront initialement des repas entre le 23 et le 29 mai vendus au même prix qu’un approvisionnement de 10 kg d’oxygène selon le site officiel du campagne. Les fondations partenaires de 1 Billion Breaths, Oxygen for India et Give India Oxygen recevront 100% des recettes de ces repas, dans le but de collecter 250 000 € au cours de la semaine.

Jimmy Rizvi, le propriétaire de Gupshup à New York qui participera à la campagne, a expliqué à 45secondes.fr Food comment la crise en Inde a affecté sa famille, y compris son frère qui est à Delhi.

«Les histoires que j’entends de la famille, des amis, les nouvelles, c’est tout simplement décourageant», a expliqué Rizvi. «Et il n’y a pas beaucoup d’aide médicale disponible pour les gens. Cela me décourage. Alors, quand Basu est entré en contact avec moi et qu’il m’a parlé de cette initiative, j’ai dit: «Eh bien, tout ce que je peux faire pour aider. Je suis impliqué dans d’autres initiatives ici à New York, mais il est toujours bon de redonner à votre pays, redonner à votre peuple. »

Gupshup fera des livraisons en ligne et des plats à emporter directement via son site Web localement et a créé un repas familial – ou «festin» comme l’appelle Rizvi – avec une option végétarienne et non végétarienne au choix.

Rizvi espère que les gens, même s’ils ne sont pas originaires des villes où se trouvent les 28 restaurants, chercheront toujours des opportunités de contribuer en faisant un don directement à la cause via le site Web 1 Billion Breaths.

Coterie, un restaurant aux influences indiennes, vient d’ouvrir à Charleston en mars, mais son propriétaire Jeremy Buck cherche déjà à avoir un impact en participant à la campagne 1 Billion Breaths. Buck, qui dirigeait auparavant un programme de boissons dans un restaurant en Inde, a vu comment la crise affectait ses amis ainsi que la famille de son fiancé. Il savait qu’il voulait aider, mais avec son restaurant étant si nouveau, il ne savait pas comment avant de tomber sur la campagne 1 Billion Breaths.

Le restaurant Buck’s offrira une «expérience thali» au prix de 86 € pour deux pendant les heures d’ouverture du restaurant du lundi 24 mai au 29 mai, y compris l’un de ses cocktails signature ou une boisson non alcoolisée.

Raquel Wolf-Jadeja et son mari, Jay Jadeja, propriétaires de The Onion Tree et Maa’s Indian Kitchen, prendront part à la campagne cette semaine à venir, faisant don de 10% de leurs revenus bruts pour soutenir la cause. Jadeja, qui a immigré aux États-Unis en 2002, a déclaré à 45secondes.fr Food par e-mail qu’il ressent à la fois « tristesse et impuissance » à cause de ce qui se passe en Inde.

« Beaucoup de ceux qui n’ont pas eu à mourir sont morts – non pas parce qu’ils étaient mortellement malades – plutôt à cause d’un manque d’infrastructure de base – principalement d’oxygène », a-t-il expliqué. « Un coup de coude et une conversation avec Basu Ratnam et voilà, je me retrouve en partenariat avec des dizaines de restaurants indiens à travers le monde, collectant des fonds pour aider à apporter un soulagement indispensable et littéralement aider l’Inde à respirer. Je suis honoré et reconnaissant d’avoir l’opportunité de faire partie de cette campagne. «

Jay Sethi, cofondateur de The Host Hospitality Group, et son neveu, Ashish Sethi, directeur des aliments et des boissons chez The Host à Richmond Hill, en Ontario, ont toujours consacré une partie de leur travail à faire des dons aux communautés et organisations locales, participer à la campagne 1 Billion Breaths était donc une évidence.

«Nous sommes tous assez affectés par l’Inde, nous en parlons dans nos conversations quotidiennes et la plupart de nos chefs et travailleurs ont de la famille à la maison», a déclaré Ashish à 45secondes.fr Food. «Nous savions que nous devions aider d’une manière ou d’une autre, il s’agissait simplement de déterminer de quelle manière nous pourrions avoir le plus d’impact et faire en sorte que les choses s’améliorent.»

L’hôte offrira une option végétarienne et non végétarienne pour deux personnes à 87 € la boîte, ainsi qu’une boîte pour quatre à 105 €, avec tous les profits de ces boîtes soutenant la cause.

Ashish est heureux de voir des restaurants du monde entier se rassembler pour soutenir une cause universelle et avoir la possibilité de créer un impact durable.

«C’est vraiment agréable de voir que les gens que nous admirons et ceux qui nous admirent se rassemblent tous pour quelque chose de bien plus grand que ce que notre propre restaurant pourrait faire seul», a-t-il expliqué. «C’est donc vraiment agréable de voir tout le monde se rassembler au niveau mondial et cela nous donne le sentiment, en tant que petit restaurant et entreprise familiale, que nous pourrions avoir un impact assez durable et important, surtout lorsque nous nous réunissons.

Ratnam espère que l’initiative 1 milliard de respirations aidera à construire l’infrastructure pour créer un moment et une prise de conscience de la crise en Inde et fournir un soutien pour les besoins continus pendant longtemps.

«Je pense que la perspicacité que nous avons créée que les gens – en particulier la communauté amérindienne – veulent trouver un moyen de rester impliqués et de rester en contact», a déclaré Ratnam. «Et je pense que les restaurants sont construits pour cela, ils sont construits pour bâtir des communautés et servir de la nourriture.»

Consultez la liste complète des restaurants participants sur le site Web de la campagne et sur Instagram.