28 millions de dollars : c’est ce que coûte finalement le siège pour s’envoler dans l’espace avec Jeff Bezos

Si tout se passe bien, le 20 juillet, le New Shepard of Blue Origin décollera dans ce qui sera son premier vol habité. A l’intérieur se trouveront Jeff Bezos, son frère Mark et un touriste dont la place a été mise aux enchères ce samedi. Combien l’heureux touriste de l’espace a-t-il payé ? Eh bien, si il y a quelques jours l’enchère était à 2,8 millions de dollars, a finalement clôturé à 28 millions de dollars. Personne n’a dit que voyager dans l’espace était bon marché.

Cela a été confirmé par Blue Origin sur son site officiel, où vous pouvez également voir une répétition de la vente aux enchères (vidéo ci-dessous). Selon Blue Origin, environ 7 600 personnes de 159 pays. On ne sait pas encore qui a été le vainqueur, mais la compagnie a assuré qu’elle dévoilerait son nom dans les semaines à venir ainsi que celui du quatrième membre d’équipage.

280 000 € par minute

Ce chiffre extraordinaire n’aidera pas le gagnant à se rendre sur la Lune ou quelque chose comme ça. Le New Shepard s’élèvera d’environ 100 kilomètres pour dépasser la ligne Karamán, qui est considérée comme la limite de l’atmosphère et la consommation de l’espace extra-atmosphérique. Vous pourrez y ressentir, entre autres, la sensation d’apesanteur.

La mission durera une dizaine de minutes, donc une minute de voyage assis à côté de Jeff Bezos et de son frère sort pour rien de plus et rien de moins que 280 000 €. Pendant les deux premières minutes la fusée vole à Mach 3, puis la sensation d’apesanteur commence, le booster est séparé de la capsule avec l’équipage et à partir de la quatrième minute la ligne Karamán est franchie. Dans la neuvième minute, le navire descendra et dans la dixième minute, il devrait avoir atterri.

Intérieur de la capsule.

Le gagnant bénéficiera de deux jours de formation et de préparation avant le vol et s’engage à ne révéler aucune information privée le concernant. Quant au sort des 28 millions de dollars, faire un don à la Fondation Club for the Future par Blue Origin, « dont la mission est d’inspirer les générations futures à poursuivre des carrières dans les STEM [ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas] et aider à inventer l’avenir de la vie dans l’espace », selon l’entreprise.

Blue Origin n’est pas la seule entreprise à emmener les touristes dans l’espace. SpaceX a un voyage prévu pour 2023 dans lequel il emmènera le milliardaire japonais Yusaku Maezawa sur la Lune, qui choisira également huit personnes pour l’accompagner (frais payés). les Japonais se rendra également à la Station spatiale internationale sur un vol prévu pour le 8 décembre de cette année.