2,8 milliards de dollars: Alibaba prend une amende historique en Chine après une enquête antitrust

La Chine a condamné Alibaba à une amende, l’un des plus grands magasins en ligne du pays et de la planète, avec 18,2 milliards de yuans, environ 2,8 milliards de dollars Au changement. L’une des plus grosses amendes jamais infligées à une entreprise de technologie. La raison? Les autorités chinoises disent que cela a étouffé la concurrence.





Selon WSJ, L’amende fait suite à une enquête antitrust menée par le gouvernement chinois Ces derniers mois. L’enquête a cherché à voir si Alibaba empêchait également les commerçants de vendre leurs produits sur d’autres plates-formes. Après l’enquête, il a été déterminé qu’Alibaba avec ses pratiques avait un effet négatif sur la concurrence (autres magasins et plateformes en ligne).

Le régulateur chinois indique qu’Alibaba avec ses pratiques a utilisé les données et les algorithmes pour renforcer sa position sur le marché. En conséquence, outre l’amende, Alibaba devra réduire ces tactiques et faire rapport au gouvernement chinois pour les trois prochaines années.

Alibaba pour sa part dit que accepte l’amende et s’engage à améliorer son service et sa responsabilité avant la société chinoise. Ils s’engagent à assurer «un environnement opérationnel pour nos commerçants et partenaires plus ouvert, plus équitable, plus efficace et plus inclusif».

Les 2,8 milliards de dollars, aussi élevés soient-ils, ne sont pratiquement rien pour Alibaba. La société a rapporté au troisième trimestre fiscal 2020 par exemple un bénéfice de 12 000 millions de dollars. Les 2,8 milliards de dollars représentent 4% des ventes annuelles internes d’Alibaba, La loi chinoise autorise des amendes antitrust allant jusqu’à 10% sur les ventes annuelles d’une entreprise.

Amendes d’ouest en est

Au cours des derniers mois La Chine a intensifié son activité en matière d’enquêtes antitrustLa preuve en est la croisade contre Jack Ma. Cependant, ces enquêtes se déroulent en Occident depuis un certain temps. Maintenant, il semble que cela se produira également dans les grandes entreprises technologiques asiatiques.

Dans l’union européenne par exemple, il suffit de jeter un coup d’œil sur les dernières années. 4340 millions d’euros à Google en 2018, 997 millions d’euros à Qualcomm en 2018 et avec un œil sur Amazon et Apple entre autres.

Via | WSJ

Plus d’informations | SAMR Chine et Alibaba