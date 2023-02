28 jours de tournage et des dizaines de figurants : comment l’une des scènes les plus choquantes de « The Last of Us » a été enregistrée

La série « Le dernier d’entre nous » a créé son cinquième chapitre vendredi 10 février dernier. Avec la fin de ne coïncide pas avec le Super Bowl, la production a avancé la sortie de cet épisode de quelques jours, et pour de nombreux fans, c’était la meilleure décision.

Cette livraison nous a non seulement laissé une partie du les morts les plus cruelles de la sériemais aussi une séquence impressionnante : la horde d’infectés sort du sous-sol et envahit Kansas Citymarquant l’horreur pour les survivants.

Voulez-vous savoir comment l’une des scènes les plus impressionnantes de la Série HBO Max? Ensuite, nous vous révélons les détails que vous devez connaître sur les coulisses de cette moment crucial du chapitre 5.

COMBIEN DE TEMPS A-T-IL PRIS POUR TOURNER LA SCÈNE DE LA HORDE DES INFECTÉS DANS « THE LAST OF US » ?

Le directeur Jérémy Webb révélé à Vulture que cette séquence prenait quatre semaines (28 jours) en roulant D’après son témoignage, ils ont consacré exclusivement une semaine et demie au moment où la horde apparaît.

« ‘Saving Private Ryan’ était l’une de nos références. Nous sommes soit au milieu, soit avec Joel regardant de sa tourelle, soit en train de combattre Ellie au milieu du gâchis. Ce sont les perspectives que nous voulions vraiment conserver photographiquement.il prétendait.

A Bloater / Swollen dans l’épisode 5 de « The Last of Us » (Photo : HBO)

COMMENT CETTE SÉQUENCE A-T-ELLE ÉTÉ ENREGISTRÉE DANS « THE LAST OF US » ?

Construire une mise en scène aussi complexe que celle-ci a nécessité le travail d’un groupe de professionnels. Ils étaient dirigés par le directeur mariéle chef décorateur john painole directeur de la photographie Eben Bolterle superviseur des effets visuels alex wang et le concepteur prothétique Barrie Gower.

L’équipe a scénarisé toute la scène et construit un modèle à l’échelle pour déterminer exactement où chaque élément et personnage sur le plateau devrait être. « Il semble que l’accumulation de l’épisode cinq représentait environ 80% de cette séquence et 20% de tout le reste. »manifeste bolter.

Combien de figurants ont travaillé sur scène ?

Le fossé d’où émergeait la horde avait entre 3 et 4 mètres. Elle était équipée d’escaliers qui servaient à 15 cascadeurs avec des masques de cliqueur. De plus, ils sont apparus 60 figurants au maquillage infecté. Ils ont tous été formés par notaire terryspécialiste de la chorégraphie d’action.

Il convient de souligner que le grand hareng saur a été joué par le bodybuilder basilic d’adam. Le Britannique de deux mètres de haut portait un costume qui pesait près de quarante kilos. D’autre part, la petite fille infectée qui poursuit Élie quand il se réfugie dans une voiture est interprété par le gymnaste Skye Cowtonseulement 9 ans.

Skye Cowton était l’une des figurantes les plus importantes du chapitre 5 de « The Last of Us » (Photo : Skye Cowton / Instagram)

Combien de maquilleurs a-t-il fallu ?

Gower avait une équipe de 12 membres. Cependant, pour cette séquence, il a fallu entre 60 et 70 maquilleurs prothésistes supplémentaires. Les artistes ont travaillé des quarts de travail de trois heures, appliquant les prothèses à 30 personnes à la fois.

Combien d’équipes d’effets visuels étaient nécessaires ?

Au total, il leur fallait 16 équipes d’effets visuels. Ils ont fait le travail de post-production pour donner aux méchants de l’épisode un aspect beaucoup plus effrayant.

De quel équipement supplémentaire le département de photographie avait-il besoin ?

Près de 36 grues ont été nécessaires pour installer 60 points lumineux. De plus, il a fallu élever quatre faisceaux géants, avec 100 tubes LED chacun.