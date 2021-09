27 ans depuis les débuts de Friends : les rôles les plus célèbres de chaque acteur après la série

Il y a près de trois décennies, l’une des sitcoms les plus importantes de l’histoire de la télévision est sortie. Amis Il a consacré ses six protagonistes, mais tous ne sont pas revenus pour avoir de grands rôles après la fin du spectacle.

Amis est l’une des sitcoms les plus importantes de l’histoire de la télévision, avec des productions telles que Seinfeld, La théorie du Big Bang ou Comment j’ai rencontré votre mère. Dans le cas de la comédie créée par Marta Kauffman et David grue, a servi à consacrer les carrières d’acteurs inconnus (seulement Courteney barreur avait une certaine trajectoire avant la première de la fiction). Le premier de ses épisodes a été créé le 22 septembre 1994, il y a 27 ans.

Pendant dix saisons, les comédiens de Amis ils ont fait rire le public et leur ont donné de grands moments d’émotion. Après la diffusion du dernier épisode en mai 2004, les protagonistes de la sitcom ne se sont retrouvés devant une caméra qu’au début de cette année, lorsque l’émission spéciale de HBO Max. A l’exception de Jennifer Aniston, qui a réussi à avoir une carrière plus stable et peut maintenant être vu dans L’émission du matin, le reste des artistes est resté un peu en marge des grosses productions, mais quelles ont été leurs meilleures œuvres une fois terminées ? Amis?

David Schwimmer (Ross Geller)

David Schwimmer est devenu connu dans le monde entier pour avoir donné vie à un paléontologue intense connu sous le nom de Ross Geller. Lorsque Amis a pris fin, l’un de ses rôles les plus connus était dans Bande de frères, la mini-série y a participé pendant trois épisodes. Mais son œuvre la plus importante est venue de la main de Histoire du crime américain, la fiction anthologique qui est née avec la série sur le procès de JO Simpson, où il s’est mis à la place de son avocat et ami, Robert Kardashian.

Matthew Perry (Chandler Bing)

Les problèmes de la vie privée de Matthieu Perry, connu pour avoir joué le « Transpondeur » Chandler bing, ils ont fait que sa carrière n’a pas eu de jalons majeurs une fois la série terminée. Son œuvre la plus connue l’a 17 encore, près de Zac Efron, où c’était la version adulte de Mike O’Donnell, un homme frustré par sa vie qui a l’opportunité de changer le passé après avoir tenté de sauver un homme sur le point de sauter d’un pont.

Matt Le Blanc (Joey Tribbiani)

Matt le blanc était le héros de la dernière réunion de Amis et celui qui était le plus associé à son caractère, Joey Tribbiani. En fait, il y a eu une tentative d’effectuer une retombées concentré sur lui qui n’a pas fonctionné. Des années plus tard, il a rencontré à nouveau David grue dans la série que le créateur de Amis développé avec son partenaire, Jeffrey Klarik: Épisodes. Là, Le blanc il a pu jouer une version caricaturale de lui-même.

Lisa Kudrow (Phoebe Buffay)

Lisa Kudrow, Comme Matt le blanc, sera à jamais associé à votre personnage de Amis. L’actrice qui a donné vie à Phoebe avait sa propre série, Webthérapie, mais s’il s’agit de travaux lourds, en plus d’avoir été en Booksmart, avait un personnage dans les premiers volets d’une grande série animée. Kudrow était une société de production télévisuelle appelée Wanda percer au BoJack Cavalier, personnage qui a entretenu une relation avec le protagoniste de la série pendant certains épisodes.

Courteney Cox (Monica Geller)

L’actrice qui a eu une certaine notoriété avant d’atteindre Amis, est devenu Monique Geller, un nom par lequel tous ceux qui sont obsédés par la propreté sont définis. Après 2004, Courteney barreur a joué dans sa propre série, Cougar Ville, centré sur un groupe de voisins qui habitaient Gulfhaven, en Floride. L’émission a duré six saisons et a compté plus d’une centaine d’épisodes.

Jennifer Aniston (Rachel Green)

Jennifer Aniston était la star qui est née en Amis et quelle meilleure carrière a-t-il eu après avoir été Rachel Vert. L’actrice a fait partie de plusieurs films (surtout des comédies), tels que Ma copine Polly près de Ben Stiller, Vivre avec mon ex accompagné par Vince Vaughn, et le terrible Marley et moi, près de Owen Wilson. Actuellement, il joue et produit l’une des séries du moment, L’émission du matin, qui vient de créer sa deuxième saison pour Apple TV +.