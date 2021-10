25 chansons sur le changement et la transformation

Tout au long de la vie, vous devrez inévitablement faire l’expérience du changement au quotidien et bien que le changement puisse parfois être effrayant, il peut aussi être bon et transformateur.

Vous devriez apprendre à accepter le changement et la transformation dans la vie, car c’est ainsi que nous apprenons et grandissons en tant qu’individus. Ces types d’expériences nous enseignent des leçons de vie importantes que nous n’aurions pas apprises autrement.

C’est pourquoi il y a pas mal de chansons sur le changement pour vous aider à traverser n’importe quelle transformation que vous vivez dans votre propre vie.

Si vous cherchez à embrasser le changement et la transformation dans votre vie et que vous voulez de la musique sur de nouveaux départs, passer à autre chose et quelque chose pour inspirer un état d’esprit de croissance, alors voici les meilleures chansons de changement qui vous motiveront à continuer.

30 chansons sur le changement et la transformation :

1. « Burning Gold » de Christina Perri

Dans « Burning Gold », Christina Perri commente sur le fait de s’épuiser, et brûler de l’or est une métaphore pour faire l’expérience de l’épuisement professionnel et ne pas le laisser vous ruiner parce que vous êtes fort et brillant comme l’or. Perri chante qu’elle est fatiguée de vivre une vie effrayante et insatisfaisante, mais réalise le pouvoir qui est en elle et s’engage à faire de petits changements chaque jour dans sa vie.

2. « Changement » de Carrie Underwood

Cette Carrie Underwood vous rappelle de ne pas écouter les ennemis qui vous critiquent et vous rabaissent pour penser que vous pouvez changer le monde. Ignorez les ennemis et croyez que vous avez le pouvoir d’apporter des changements positifs dans le monde, car même un petit geste peut faire du bien.

3. « The Times They Are A-Changin' » de Bob Dylan

Il s’agit d’une chanson classique de Dylan qui a servi d’énoncé de mission classique pour promouvoir le changement social dans les années 1960, qui avait définitivement besoin de changement. Il s’agit de changer le monde et d’apporter des changements sociaux positifs pour offrir un avenir meilleur aux autres.

4. « Un changement va venir » de Sam Cooke

Cette belle chanson parle du changement dans les années 1960 et des problèmes de ségrégation et de racisme qui se produisaient. C’est si puissant qu’il est devenu un hymne pour le mouvement américain des droits civiques.

5. « Qu’est-ce qui se passe ? » par Marvin Gaye

Cette chanson douce et groovy de Marvin Gaye est en fait un appel optimiste au changement, appelant les gens de notre société qui permettent à la violence systémique de persister et Gaye explore cela avec civilité en posant la question « que se passe-t-il ? »

6. « Changements » de David Bowie

« Changes » de David Bowie est un classique du rock de son album nommé d’après la chanson, également intitulé « Changes ». « Changes » consiste à se réinventer et à se retrouver dans le monde et qui vous êtes en tant qu’artiste et à regarder à quel point vous avez changé depuis l’enfance.

7. « En attendant le monde » de John Mayer

Mayer explore le sentiment de désespoir que vous ressentez lorsque vous réfléchissez à la façon de changer le monde alors qu’il y a tellement de choses à faire pour apporter un changement et un impact positifs. Il s’agit de se soucier du monde, mais de se demander quand cela changera-t-il réellement et est-ce égoïste d’attendre que le monde change ?

8. « L’homme au miroir » de Michael Jackson

Michael Jackson explore la transformation dans cette chanson, demandant aux autres de se regarder eux-mêmes et de s’examiner à la recherche de défauts. Il veut que vous appreniez de vos défauts et que vous deveniez une meilleure personne et que vous fassiez le travail qui doit être fait à l’intérieur pour faire de vous une meilleure personne à l’extérieur.

9. « Changement » de Taylor Swift

Swift est une excellente auteure-compositrice-interprète, et même à un jeune âge, elle savait ce qui se passait. Le « changement » consiste à ne pas obtenir ce que vous méritez et à vous sentir retenu et retenu par les autres. Il est temps pour vous de changer et de vous libérer de toutes les personnes qui essaient de vous retenir.

10. « Un homme peut changer le monde » par Big Sean

Cette chanson hip-hop de Big Sean parle de la façon dont nous devons parfois nous rappeler le changement que nous avons le pouvoir d’apporter même si nous luttons. Peu importe que vous soyez grand ou petit, une personne peut faire beaucoup de bien.

11. « Tout a changé » de Taylor Swift (avec Ed Sheeran)

Ce magnifique duo entre Swift et Sheeran consiste à grandir en tant que jeunes amis et à se transformer en jeunes adultes tombant amoureux l’un de l’autre. La transformation du cœur et du corps est toujours une bonne forme de changement.

12. « Chanson de rédemption » de Bob Marley

« Redemption Song » de Bob Marley parle de changement, de liberté, de rédemption et de libération de l’esprit. Vous n’avez pas à lutter mentalement et physiquement dans la vie en vous tenant à l’écart de vos propres pensées.

13. « Landslide » par les poussins

« Landslide » est l’une des chansons les plus racontables sur le changement et la peur du changement, mais sur le fait de laisser cette peur mourir en vieillissant et en apportant des changements positifs. « Eh bien, j’ai eu peur de changer parce que j’ai construit ma vie autour de toi mais le temps te rend plus audacieux même les enfants vieillissent et je vieillis aussi. »

14. « Rivers & Roads » de The Head & The Heart

Cette chanson explore à quel point le changement peut être triste, effrayant, intimidant et vous donne une raison d’avoir peur. Mais en même temps, il est important de faire le changement pour aller dans une direction différente dans la vie, tout comme les rivières et les routes ont toutes sortes de chemins et de virages.

15. « Un changement vous ferait du bien » par Sheryl Crow

Cette chanson de Sheryl Crow raconte à quel point vous souhaiteriez que certaines personnes changent et comment cela pourrait réellement leur faire du bien. Cela vous rappelle de vous ressaisir et de commencer à apporter des changements positifs.

16. « Je peux changer » de Lake Street Dive

Cette chanson parle de vous dire que vous pouvez changer même si vous avez peur de ne pas réussir quelque chose, ne laissez pas la peur gouverner votre cœur dans la vie. Cela vous rappelle également de ne pas laisser la haine contrôler votre esprit et d’écouter les mensonges dans votre tête.

17. « Toutes les choses doivent passer » par George Harrison

Cette chanson était extraite du premier album des anciens Beatles après s’être séparée du groupe pour avancer dans la vie. Tout comme les groupes de garçons, ils vont et viennent, mais parfois, vous devez faire votre propre truc et trouver votre propre chemin dans la vie. Il vous rappelle de trouver votre indépendance dans la vie.

18. « Imaginez » de John Lennon.

Un autre ancien membre des Beatles, « Imagine » de John Lennon parle également de changement et de transformation dans le monde. Imaginer les grandes possibilités et les chances qui se présenteront à l’avenir. « Imaginez que tous les gens vivent en paix, vous. »

19. « Changer le monde » d’Eric Clapton

Clapton envisage de changer le monde pour impressionner son intérêt amoureux. C’est admiratif et attachant qu’il chante sur le fait de changer le monde pour une personne qu’il aime pour lui faire plaisir. Même si vous faites un changement pour une autre personne, cela compte toujours.

20. « Les deux côtés maintenant » de Joni Mitchell

« Both Sides Now » parle de transformation et de la façon dont parfois vos espoirs et vos rêves ne correspondent pas à votre réalité et ce n’est pas grave. Vous devez « les laisser rire quand vous partez » et si ça vous va si vous ne voulez pas que les autres connaissent vos vrais sentiments, avec le temps, cela pourrait changer, mais vous devriez toujours écouter votre cœur.

21. « Évasion » de Kelly Clarkson

Breakaway est une excellente chanson sur le changement et la transformation, sur le déploiement de vos ailes, l’apprentissage du pilotage et la réussite dans la vie. Ne laissez personne vous retenir et suivre votre propre chemin, « prenez un risque, tentez votre chance, faites un changement et échappez-vous ».

22. « Je change » de Jennifer Hudson

Cette chanson émouvante de Jennifer Hudson s’adresse à une personne en pleine croissance et transformation personnelle. Il s’agit de s’améliorer et de se tourner vers les autres que vous connaissez et en qui vous avez confiance pour vous aider à apporter un changement positif.

23. « Changé » par The Rascal Flatts

Cette chanson est plus une chanson religieuse sur la façon dont dieu et croire au seigneur peuvent vous aider à vous changer et vous aider dans votre transformation personnelle. Si vous êtes une personne religieuse, croire en Dieu et prier peut en fait aider les autres à transformer leur vie et il y a une sorte de pouvoir là-dedans.

24. « Laughing Lines » de Bastille

Laughter Lines est tout au sujet du changement que vous rencontrez dans la vie lorsque vous perdez un ami. C’est très pertinent et vous rappelle que la transformation dans la vie est normale et que ce n’est pas parce que les choses se terminent dans la vie qu’elles peuvent être reprises plus tard dans le futur.

25. « Changement » de Christina Aguilera

Le changement de chanson de Christina Aguilera était en fait dédié aux victimes de l’attaque terroriste de la discothèque gay d’Orlando en 2016. Il s’agit de plaider et de mendier pour un changement dans notre monde. C’est aussi un rappel d’être qui vous êtes et qu’un jour l’amour prévaudra sur la haine.

Megan Hatch est une rédactrice chez YourTango qui couvre l’actualité et le divertissement, l’amour et les relations et la culture Internet. Suivez-la sur Twitter et Instagram.