25 ans plus tard, Pauly Shore et Stephen Baldwin veulent toujours faire Bio-Dome 2

25 ans plus tard, les stars de Bio-Dôme espèrent toujours faire décoller une suite officielle de la comédie culte classique. Sorti en salles en 1996 par MGM, Bio-Dôme met en vedette Pauly Shore et Stephen Baldwin comme une paire de fainéants qui finissent par écraser un écosystème clos habité par des scientifiques dans le cadre d’une expérience. Le film est également remarquable pour présenter la première performance à l’écran de Jack Black et Kyle Gass dans le rôle de Tenacious D.

Bio-Dôme n’a pas été un grand succès lors de sa sortie initiale, réalisant à peine un profit au box-office et prenant une raclée assez lourde de la part des critiques. Au cours des années qui ont suivi, il a développé un culte, de nombreux fans de Shore le considérant comme l’une de ses œuvres les plus drôles. Pendant des années, les fans ont demandé à Shore de développer une suite, en espérant que la possibilité soit plus probable maintenant que le film a construit une base de fans au cours des 25 dernières années.

En ce qui concerne les demandes constantes qu’il reçoit pour des suites de films, Pauly Rive a utilisé Twitter pour publier un message vidéo en réponse. Comme expliqué dans la vidéo, l’acteur adorerait faire des suites à ses films, nommant Bio-Dôme comme exemple aux côtés d’autres titres comme Dans l’armée maintenant et Homme d’Encino. Il révèle même cette co-star Stephen Baldwinn le contacte encore fréquemment à propos de l’idée. Cependant, ils sont impuissants à le faire eux-mêmes, et la seule façon pour que cela se produise est que les fans convainquent le studio.

Voici un message spécial à tous les gens croustillants qui demandent des suites à tous mes films. Regardez la vidéo et mettez-vous au travail des stoners ! Les studios contrôlent ces titres. Pas doux bébé wiezel. Mais je vous aime les gars !@andydick@davidalangrier@StephenBaldwin7@SeanAstin@loripettypic.twitter.com/MMhpOoBmbH – Pauly Shore (@PaulyShore) 25 août 2021