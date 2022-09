25 ans depuis la mort de Lady Di : Films et documentaires pour se souvenir d’elle

DIFFUSION

Le 31 août 1997, Diana Spencer décède après un terrible accident à Paris. Comment votre vie a-t-elle été décrite au cinéma et à la télévision ?

© GettyLady Di, considérée comme la princesse du peuple.

Un jour comme aujourd’hui, mais il y a 25 ans, la plus triste des nouvelles est sortie au Royaume-Uni : Diana Spencer était décédé. la mort du La princesse de Waleconnu comme Dame Di, a choqué le monde après un terrible accident dans le tunnel de l’Alma à Paris. Et c’est que depuis le début de son histoire d’amour avec le prince Charles, elle avait trouvé un moyen d’approcher le peuple comme jamais auparavant un membre de la famille royale.

Tout au long de sa courte vie, la presse l’a harcelée à chaque tournant. Cela a sans doute été son grand combat : se battre pour un quotidien plein de liberté et sans besoin d’explication. Cependant, les photographes l’ont suivie -littéralement- jusqu’à ses derniers jours en vie. Cette histoire légendaire, presque comme un roman, est devenue le fruit de l’inspiration pour des dizaines de productions biographiques. Par conséquent, nous examinons ici films, séries et documentaires que vous devez regarder en streaming si vous vous considérez comme un amoureux de la monarchie britannique.

+ Le documentaire de Lady Di arrive sur HBO Max

Bien qu’il soit déjà disponible dans certains pays, dans de nombreux autres en Amérique latine, il reste encore quelques jours pour profiter de cette nouvelle production dans le catalogue de hbo max. Il s’agit de Princesse, un documentaire qui -à travers des images d’archives- suit avec une pure émotion la vie et la mort prématurée de celle qui a su être la princesse de Galles. Non seulement cela! Dans l’ordre chronologique, il suit différents événements marquants qui ont marqué son histoire, comme la naissance de ses enfants, et les terribles conséquences après son départ.

+ 6 autres productions autour de Lady Di

– La Couronne (Saison 4) | Série

Plateforme: Netflix

Terrain: Alors que les années 1970 tirent à leur fin, la reine Elizabeth et sa famille se démènent pour sauvegarder la ligne de succession en trouvant une épouse convenable pour le prince Charles, qui est toujours célibataire dans la trentaine. D’autre part, la tension entre la reine et Margaret Thatcher – la première femme à occuper le poste de Premier ministre de Grande-Bretagne – en raison des controverses politiques de cette dernière et de leur impact sur la nation ne fait qu’augmenter lorsque Thatcher jette le pays au Guerre des Malouines, générant des frictions dans le Commonwealth. Et, alors que la romance entre Charles et la jeune Diana Spencer devient un conte de fées très opportun capable d’unir le peuple britannique, les divisions au sein de la famille royale se creusent derrière les portes du palais.

– Diana : la comédie musicale | Spécial

Plateforme: Netflix

Terrain: La vie fulgurante et dévastatrice de la princesse Diana est mise en avant dans cette comédie musicale originale filmée avant son ouverture officielle à Broadway.

– La Maison Royale de Windsor | série documentaire

Plateforme: Netflix

Terrain: Basée sur de nouvelles informations, cette émission retrace comment la famille royale britannique a survécu aux cent dernières années de luttes de pouvoir, de politique et plus encore.

– La Reine | Film

Plateforme: StarzPlay

Terrain: Après la mort de la princesse Diana, la reine Elizabeth II essaie que cet événement ne pèse pas plus lourd sur la famille royale.

– Diane | Film

Plateforme: Première vidéo

Terrain: Au cours des deux dernières années de sa vie, la princesse Diana se lance dans une histoire d’amour secrète avec le chirurgien cardiaque pakistanais Hasnat Khan.

-Spencer | Film

Plateforme: Première vidéo

Terrain: Le mariage de la princesse Diana et du prince Charles est depuis longtemps refroidi. Bien que les rumeurs d’affaires et de divorce abondent, la paix est ordonnée pour les festivités de Noël au Queen’s Sandringham Estate. Il y a de la nourriture et des boissons, du tir et de la chasse. Diana connaît le jeu. Mais cette année, les choses seront très différentes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂