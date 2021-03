25 ans de Resident Evil: images, détails de l’histoire et distribution de la série animée Infinite Darkness sur Netflix

La série populaire de survie d’horreur Resident Evil appartient à plus de 100 millions d’exemplaires vendus l’une des séries de jeux vidéo les plus réussies de Capcom depuis 1996. En plus des jeux, il existe déjà des films CGI associés tels que dégénérescence, Damnation et vengeance ainsi qu’un série de films en six épisodesqui, cependant, a rencontré peu d’approbation de la part de nombreux fans de la franchise.

Pour le 25e anniversaire de la franchise Cette année, les fans peuvent non seulement attendre avec impatience le dernier titre de la série Village de Resident Evil 8 j’ai hâte d’en avoir un aussi Redémarrage du film est prévu. De plus, Netflix annonce la première série animée de la série, intitulée Resident Evil: Ténèbres infinies et sera lancé cette année.

Acteurs: Leon Kennedy et Claire Redfield du remake de RE2 confirmés

Contrairement à la série de films très critiquée, la série animée en est une connexion directe à la série de jeux avec les personnages populaires Claire Redfield et Leon S. Kennedy représenter.

Les premières images de la série animée ont maintenant été publiées, qui examinent de plus près les deux personnages et leur distribution: au grand bonheur des fans, il y a des retrouvailles avec Nick Apostolides et Stéphanie Panisello en dehors Resident Evil 2 remakequi reprennent leurs rôles de discours comme Leon Kennedy et Claire Redfield.

Resident Evil: Infinite Darkness ramène Nick Apostolides du remake de RE2 dans le rôle de Leon Kennedy et Stephanie Panisello dans le rôle de Claire Redfield. pic.twitter.com/qjIa13hfZc – NX (@NXOnNetflix) 12 mars 2021

C’est ce qu’est Resident Evil: Infinite Darkness

En plus des images, Netflix et Capcom ont maintenant également le histoire officielle à « Resident Evil: Infinite Darkness » révélé, qui se lit comme suit:

«En 2006, des traces d’accès non autorisé à des fichiers secrets appartenant au Président ont été retrouvées sur le réseau de la Maison Blanche. L’agent fédéral américain Leon S. Kennedy fait partie du groupe invité à la Maison Blanche pour enquêter sur l’incident. Mais lorsque les lumières s’éteignent soudainement, Leon et l’équipe SWAT doivent traquer une horde de zombies mystérieux. Pendant ce temps, Claire Redfield, employée de TerraSave, découvre une image mystérieuse dessinée par un jeune dans un pays qu’elle a visité tout en aidant des réfugiés. En proie à ce dessin, qui semble montrer une victime d’une infection virale, Claire entame ses propres recherches. Le lendemain matin, Claire se rend à la Maison Blanche pour demander la construction d’un centre de bien-être. Là, elle a une chance de retrouver Léon et en profite pour lui montrer le dessin du garçon. Leon semble voir une sorte de lien entre l’épidémie de zombies à la Maison Blanche et l’étrange dessin, mais il dit à Claire qu’il n’y a aucun lien et s’en va. Au fil du temps, ces deux épidémies de zombies ont conduit à des événements dans des pays lointains qui secouent la nation jusqu’à ses fondations.

Resident Evil: nouveau trailer pour Infinite Darkness à AnimeJapan 2021?

De plus amples détails sur la série seront annoncés au cours d’AnimeJapan 2021. Le panel sur « Resident Evil: Infinite Darkness » aura lieu le 27 mars à la place et devrait certainement en avoir un première vraie bande-annonce ainsi qu’un possible Date de sortie comprendre.

Sera présent Hiroyuki Kobayashi de Capcom être qui avec le Studios TMS Entertainment et Studio d’animation 3D Quebicoqui a développé le dernier film CGI « Resident Evil: Vendetta ».