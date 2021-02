25 ans de Pokémon: histoires et curiosités sur le phénomène des monstres de poche

Aujourd’hui, les Pokémon ont 25 ans. La publication au Japon de Pokémon Vert et Pokémon Rouge sur Gameboy, la console portable de Nintendo. Des éditions qui n’arriveront en Occident qu’en 1998, la version bleue remplaçant la version verte. En fait, ce que beaucoup oublient, c’est que l’origine des monstres de poche se trouve dans les jeux vidéo, qui ont ensuite été suivis par les films, les séries animées, les jeux de cartes à collectionner, les gadgets, le merchandising, les applications et bien plus encore.

Le phénomène Pokémon

UNE diffusion de masse explosive qui trouve toujours une grande réponse aujourd’hui: le 26 février, de nouveaux jeux vidéo sur le thème de Pokémon ont été annoncés pour Nintendo Switch, y compris le nouveau chapitre exclusif Pokémon Legends Arceus prévu pour 2022; la série animée est toujours en cours avec 1 122 épisodes (le premier épisode diffusé en Italie remonte à 2000); les cartes à collectionner représentent toujours un marché florissant de passionnés; et qu’en est-il de l’impact de Pokémon GO? Tout cela nous fait comprendre l’étendue de la Phénomène Pokémon qu’en 25 ans de vie, il est impossible d’arrêter de réunir des générations de jeunes et de vieux. Un phénomène né au Japon, de l’esprit de l’informaticien et fan d’insectes Satoshi Tajiri (le premier pokémon qu’il invente est Rhydon), et se répandit plus tard dans le reste du monde. Pour l’anniversaire important, officiellement renommé P25, The Pokémon Company a organisé un certain nombre d’événements, dont un concert en streaming avec le rappeur Post Malone.

Le chiffre d’affaires

A l’occasion du P25, le Sole24Ore a publié un article résumant la valeur sur le marché Pokémon. Certaines données sont rapportées: en attendant, c’est l’une des marques les plus rentables pour Nintendo, en concurrence uniquement avec une icône de longue date comme Super Mario. En effet, la société japonaise historique est actionnaire à la fois de The Pokémon Company et de Niantic, la maison de développement de Pokémon GO. En fait, il semble que les jeux vidéo dédiés aux monstres de poche aient sauvé Nintendo de multiples crises rencontrées au fil des ans. En général, Pokémon est à ce jour le meilleure marque multimédia dans le monde entier avec des ventes estimées à 100 milliards de dollars. Ces succès ne concernent pas exclusivement les jeux vidéo, mais touchent également la série animée et le jeu de cartes à collectionner, qui à leur tour a eu des répercussions positives sur Tic, la plateforme de streaming live principalement dédiée au gaming.

Le côté obscur des Pokémon dans la culture Internet

Au-delà des chiffres vertigineux, l’influence que les pokémon ont eue en 25 ans d’histoire au niveau de la culture pop est également évidente depuis la Floride réinterprétation (macabre) ce qui lui a été fait dans le monde Internet. De pâtes terrifiantes sur pokémon, ou légendes d’horreur nées sur le web, il y en a beaucoup. Ils concernent principalement les jeux vidéo. La creepypasta la plus connue est celle de Syndrome de Lavender Town, selon laquelle les premières éditions de Pokémon Rouge et Vert présentaient une mélodie aux tonalités binaurales capables de provoquer un inconfort psycho-physique chez les garçons et les filles, jusqu’à les conduire au suicide. Ou il y a une légende concernant la série animée, selon laquelle l’aventure d’Ash Ketchum n’est qu’un rêve, car le garçon, après avoir été frappé par l’éclair de Pikachu lors de la première rencontre, s’est retrouvé dans le coma. Le macabre lié aux Pokémon concerne aussi le monde réel: la publication de Plaguemon, par le hacker de Cosentino Michele ‘Hiki’ Falcone, qui a créé une version alternative de la nature éclaboussée de Pokemon Rosso dans laquelle le monde et les personnages sont gâchés par une catastrophe nucléaire. Le récit d’horreur né spontanément sur le web autour de Pokémon renforce son essence de phénomène culturel, déjà confirmé par l’impact sur le marché et le succès de la production officielle.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂