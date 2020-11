24kGoldn, Billie Eilish et The Weeknd battent des records avec la mise à jour Billboard Hot 100

24kGoldn et Billie Eilish deviennent les deux premiers artistes nés dans les années 2000 à classer les chansons n ° 1 et n ° 2 du Billboard Hot 100 la même semaine.

La mise à jour Billboard Hot 100 de cette semaine est assez monumentale, avec deux cas où des artistes du Top 10 ont battu des records majeurs. Pour commencer, 24kGoldn et iann dior restent n ° 1 avec « Mood », qui a pris d’assaut le monde. La chanson passe sa cinquième semaine en haut du classement. Billie Eilish vient juste derrière les deux étoiles montantes, dont le nouveau single « Donc je suis » fait ses débuts à la deuxième place. Cela témoigne de l’évolution de Billie en tant que pop star, mais cela marque également un moment énorme pour la jeunesse car les chansons n ° 1 et n ° 2 du pays sont interprétées par des artistes nés dans les années 2000. 24kGoldn est né en 2000 et Billie Eilish est né en 2001. C’est la première fois que les deux meilleures chansons du palmarès proviennent d’artistes nés dans cette décennie. La 7ème place est The Weeknd avec « Blinding Lights », qui a officiellement surpassé Post Malone pour le disque qu’il a réalisé avec « Circles ». « Circles » était dans le Top 10 des Hot 100 pour un total de 39 semaines, ce qui a commencé un record que The Weeknd a battu en inscrivant sa quarantième semaine dans le Top 10 avec cette chanson. Félicitations à 24kGoldn, Billie Eilish et The Weeknd pour ces réalisations exceptionnelles. Ailleurs sur le graphique, nous voyons Drake et Lil Durk conserver de justesse leur place au n ° 5 avec « Laugh Now Cry Later », le glissement « Lemonade » d’Internet Money au n ° 8, Bad Bunny strike au n ° 9 et Pop Smoke’s « For The Night « se comporte toujours bien au # 10.