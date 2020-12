24kGoldn annonce un nouveau single « Coco » avec DaBaby

24kGoldn annonce son nouveau single « Coco » avec DaBaby, qui devrait sortir cette semaine.

24kGoldn est au sommet du monde. Il bouillonne depuis quelques années et, en 2020, il obtient enfin la reconnaissance pour laquelle il a travaillé si dur. Si vous avez suivi le 2020 XXL Freshman tout au long de sa carrière, vous savez qu’il est au bord de la célébrité depuis un certain temps. C’est un hitmaker certifié et nous l’avons tous reconnu cette année, notamment à travers la sortie de « Mood » avec iann dior. Il est devenu viral plus d’une fois et, au cours des dernières semaines, il a eu la chanson n ° 1 ou n ° 2 du pays. 24kGoldn est destiné à de grandes choses, et nous sommes tous ravis de voir ce qu’il propose sur son premier album studio El Dorado. Cette semaine, « Mood » a été repoussé de la première place du Billboard Hot 100, donc 24kGoldn peut se sentir obligé de sortir plus de musique, se préparant potentiellement pour son prochain album à succès. Ce vendredi, nous écouterons pour voir si le suivi de « Mood » est aussi bon que prévu. Aujourd’hui, 24k a annoncé qu’il sortira son nouveau single « Coco » avec DaBaby à l’apogée de la semaine. Il y a beaucoup de pression sur 24kGoldn pour jouer avec cette chanson et, à en juger par l’extrait partagé sur Instagram, le disque est définitivement accrocheur. Est-ce assez accrocheur pour lui décrocher un deuxième record de hit n ° 1? Êtes-vous fan de 24kGoldn?