24 000 personnes ont signé une pétition demandant que Kanye West soit largué de Coachella

Suite aux menaces abusives proférées contre Kim Kardashian et son petit ami Pete Davidson, beaucoup réclament Kanye Ouest à retirer de la Coachella s’aligner.

Le rappeur ‘All of the Lights’ devrait se produire au 2022 Coachella festival le mois prochain aux côtés des autres rappeurs Vince Staples, Big Sean, P’tit Bébé et Denzel Curry.

Cependant, une pétition Change.org exigeant qu’il soit banni de l’événement a accumulé plus de 23 000 signatures et prend rapidement de l’ampleur.

Crédit : change.org

La pétition, intitulée « Retirer Kanye à partir de Coachella!’ a commencé par Carmello Marie et déclare : « Nous avons observé Kanye harceler, manipuler et blesser Kim, Pete et d’autres depuis plus d’un an maintenant.

« Personne ne semble vouloir lui tenir tête, et ceux qui le font, il les met également sous le feu. »

Il continue: « Plus récemment, il a menacé de blessures corporelles réelles sur d’autres. C’est ridicule qu’il soit autorisé à le faire librement.

« Coachella (ainsi que d’autres marques qui travaillent encore avec lui) devraient avoir honte d’eux-mêmes et ne devraient plus lui donner de plate-forme.

West a récemment été temporairement banni d’Instagram après avoir enfreint les directives de la plateforme sur les discours de haine, l’intimidation et le harcèlement.

TMZ a rapporté que Ye avait tenté de publier une série d’attaques contre KardashianDavidson (encore une fois) et Trevor Noah, qui ont publiquement condamné le rappeur la semaine dernière.

Le spectacle quotidien l’hôte a parlé du harcèlement continu de Kardashianaccusant le rappeur de devenir « de plus en plus belliqueux dans la façon dont il essaie de récupérer Kim ».

Il a déclaré: «(C’est) transformé en une histoire qui semble entièrement tabloïd mais je pense qu’elle mérite un peu plus de sensibilisation du grand public car elle touche à quelque chose de plus sensible et de plus sérieux que les gens ne voudraient l’admettre.

« Vous ne vous sentirez peut-être pas désolé pour Kim parce qu’elle est riche et célèbre, à cause de la façon dont elle s’habille, parce qu’elle s’approprie la culture noire, parce qu’elle dit aux femmes qu’elles sont paresseuses, a cassé Internet et ne l’a pas reconstitué, peu importe , tu la détestes », a-t-il dit.

« Mais ce qu’elle traverse est terrifiant à regarder, et cela met en lumière ce que tant de femmes vivent lorsqu’elles choisissent de partir. »