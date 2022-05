Les différents organismes à prévenir en cas de déménagement 

Un déménagement est une étape stressante. Celui-ci demande de l’organisation, mais aussi un peu de préparation en amont. Vous devrez aussi passer par plusieurs démarches administratives. Ainsi pour préparer sereinement le jour j et l’emménagement dans votre nouveau foyer, prenez soin de faire toutes les démarches avant. Vous devrez donc contacter certains organismes.

Les organismes et institutions à prévenir quelques mois avant le déménagement

Des mois avant, il convient d’anticiper la transition de votre ancien foyer et le nouveau. Pour cela, vous devrez prévenir certains organismes.

Les étapes à faire 3 mois avant

Le projet de déménagement est déjà bien établi dans votre esprit, cependant il y a certaines choses qui demandent de l’anticipation et de la préparation. Vous allez devoir tenir informé le propriétaire de votre logement si vous êtes locataire. En le prévenant le plus longtemps possible vous pourrez fixer le préavis et la date de départ.

Le déménagement est également une journée entière d’efforts et de dévouement. Il faut donc que vous preniez assez tôt votre journée de congé. Si vous avez des enfants, il convient de réfléchir très tôt également au changement de l’école.

Les organismes à prévenir 2 mois avant le déménagement

Vous devez penser à contacter certains organismes quelques semaines avant la date en question. Vous avez un certains nombres d’institutions à contacter pour faire au mieux la transition de votre ancien logement au nouveau. Vous allez avoir une nouvelle adresse ainsi plusieurs institutions doivent prendre connaissance de ce changement d’adresse.

Pour cela pensez à prendre contact avec :

Le centre des impôts, la caisse d’allocations familiale, mais aussi Pôle Emploi. Il faudra vous rendre sur les sites en ligne pour pouvoir faire le changement d’adresse.

Vos différentes assurances . Vous devrez effectuer des démarches pour changer l’adresse. Vous pourrez faire ces dernières par un courrier avec accusé de réception ou par internet sur les plateformes dédiées à celles-ci. Dans ces assurances, il y a : l’assurance habitation, responsabilité civile, mais également l’assurance maladie.

Les contrats d’énergies. Les fournisseurs sont également à prévenir pour leur spécifier le déménagement, surtout si vous êtes locataire.

Les papiers officiels. La carte grise de votre véhicule ainsi que d’autres papiers importants doivent aussi prendre connaissance du changement d’adresse.

La banque. Il ne faut pas oublier la banque qui, elle aussi, doit être à même de vous envoyer des courriers officiels par voie postale.

Qui prévenir lorsque la date de déménagement approche ?

Lorsque vous êtes à un mois et demi avant votre déménagement, vous allez devoir vous mettre d’accord avec la société de déménagement. Plus particulièrement, sur les règles et les choses à respecter pour le jour J. Si vous souhaitez avoir des informations sur ces étapes et trouver des professionnels compétents pour le déménagement, vous pouvez passer par demenageur.com. Le site vous permettra de faire des demandes de devis en quelques clics.

Les précautions à prendre quelques jours avant le déménagement

Vous devrez penser à contacter votre opérateur téléphonique pour vous résilier les abonnements de téléphone ou de box internet. Vous pouvez programmer cette résiliation pour le jour du déménagement. Pensez à prendre de nouveaux contrats à l’avance. L’ouverture d’une ligne internet peut parfois prendre du temps. Ainsi, il peut être judicieux de ne pas perdre de temps.

Pensez à résilier vos contrats d’énergies, mais également à souscrire à des nouveaux. Arrivé dans votre nouveau logement, vous devez pouvoir vous chauffer correctement et avoir de l’électricité.

Il est également important de signaler votre déménagement à la mairie, surtout si vous souhaitez avoir un permis de stationnement. Le jour même, il y aura plusieurs allées et venues, il est donc crucial d’avoir de la place.

Que faire après le déménagement ?

Une fois que vous êtes installé dans votre nouveau cocon, vous devrez penser à certaines choses. Il est important de se recréer un réseau et de se faire connaitre auprès de votre nouvelle localité. Réinscrivez-vous sur les listes électorales. Trouvez également les spécialistes et médecin pour les déclarer à la Sécurité sociale.

Vous pouvez souscrire à une nouvelle mutuelle qui se trouvera dans votre localité. Vous pouvez également penser à vous réabonner à des journaux, périodiques et les recevoir dans votre nouveau chez-vous.