Les conseils pour bien réussir son déménagement 

L’étape du déménagement est toujours stressante. Vous avez l’impression d’être dépassé et plus la date arrive, plus vous vous apercevez des nombreuses choses que vous devez faire. Pour passer cette étape sereinement, vous pouvez vous préparer en amont et trouver une bonne organisation. Cela vous permettra d’appréhender au mieux le jour J.

Comment bien se préparer avant le déménagement ?

Avant d’arriver au jour J vous allez devoir passer par tout un tas de préparations. Si vous les réalisez en amont, vous n’aurez pas à vous inquiéter le jour du déménagement.

Créer une liste et rétroplanning

Lorsque votre projet de déménager abouti, vous pouvez commencer à réfléchir aux détails. Une fois que vous avez une idée de la période à laquelle vous souhaitez quitter votre logement actuel, dressez un rétroplanning.

Pour cela, comptez en semaine avant le déménagement. Vous pouvez commencer les préparations huit semaines en avance, cela vous laisse deux bons mois pour vous attaquer à cette transition de votre vie. Faites une liste du matériel qu’il vous faut pour le jour en question et pensez également à ce que vous voulez trier, garder ou jeter.

En effet, cet évènement est l’occasion parfaite pour pouvoir vous débarrasser de vos vieilleries. Plus les semaines passent, plus vous ferez les préparatifs qui prennent le moins de temps à se faire.

Préparez vos cartons

La préparation de vos cartons ne peut pas se faire trop en avance, car vous aurez besoin de nombreuses choses avant la date de départ. Toutefois, vous pouvez commencer à imaginer comment configurer vos cartons et le code couleur pour chaque objet de chaque pièce.

Il vous est possible également de commencer par empaqueter ce qui ne vous sera d’aucune utilité dans le quotidien 1 à 2 semaines avant le jour J. Ainsi si vous avez des livres, des draps en trop ou même d’autres jeux de vaisselles vous pourrez commencer à les ranger dans des cartons. Cela vous chargera moins les derniers jours arrivant au déménagement.

Cependant, ne faites pas trop de cartons à la fois, car vous ne saurez plus où les entreposer et cela pourrait encombrer votre logement.

Faites les démarches administratives

Pensez à faire vos démarches administratives pour certaines d’entre elles, cela demande de s’y attaquer deux mois à l’avance. Lorsque vous aurez une date fixe de votre déménagement, veillez à appeler la mairie de votre commune pour faire déclarer celui-ci et avoir l’autorisation. Il est également important que vous résiliiez vos contrats d’énergies et penser à en renouveler un pour la date de votre déménagement dans votre nouveau logement.

Par la suite, vous pouvez également résilier à une date précise vos abonnements téléphoniques ou internet.

Trouvez votre entreprise de déménagement

Si vous ne faites pas le déménagement seul, il est important de trouver de bons professionnels pour cette étape de vie.

Calculer le volume de déménagement

Vous devez commencer par établir le volume de votre déménagement. Grâce à demenageur.com vous pouvez estimer celui-ci. Ce volume vous aidera à estimer le coût du de celui-ci et d’établir un devis précis. Cela permettra également de savoir quel type de véhicule il vous faudra et aussi l’ampleur du transport.

Il est possible de calculer celui-ci grâce à un simulateur qui vous donnera une idée assez proche de ce que représente votre volume. Il vous suffira de dresser un inventaire de vos biens et mobiliers.

Vous pouvez également demander à ce qu’un professionnel vienne vous estimer ce volume. Ce dernier sera en mesure de vous donner une approche réaliste et de vous conseiller la meilleure formule possible. De plus, celui-ci pourra tenir compte des spécificités de votre logement. Par exemple, si vos couloirs sont étroits ou vos escaliers, etc.

Faites des devis

Il est important que vous vérifiiez bien les licences des entreprises dont vous voulez faire appel. Pour que vous soyez sûr du prix et des tarifs, faites des devis d’au moins 3 sociétés différentes. Cela vous permettra de comparer les prix et services et options perçus entre chacune d’elle.

Prêtez attention aux options présentées par chacune d’elle et surtout pensez à vérifier les conditions et garanties en cas de dommages. Prendre ces précautions vous aidera pour le jour J et vous permettra d’anticiper de potentiels problèmes.