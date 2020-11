Ce tour d’horizon s’adresse à tous ceux qui ont encore soif d’Aubrey Plaza dans le film.

La saison la plus heureuse avec Kristen Stewart, Mackenzie Davis et Aubrey Plaza est là et les mèmes sont toutes sortes d’icônes.

La semaine dernière (25 novembre), La saison la plus heureuse a fait ses débuts sur Hulu et c’est déjà l’un des films les plus discutés de 2020. Le nouveau film de vacances raconte l’histoire des copines Abby (Kristen Stewart) et Harper (Mackenzie Davis). Harper demande à Abby de passer Noël avec sa famille. Harper ne veut pas dire à ses parents et elle veut qu’Abby garde leur relation secrète.

Le film est à la fois émotionnel et divertissant et Kristen et Mackenzie sont excellents. Cependant, c’est Aubrey Plaza en tant que Harper est sorti, l’ex lesbienne Riley qui vole la vedette. Les téléspectateurs ont non seulement soif de Riley, mais ils l’envoient également avec Abby et le La saison la plus heureuse les mèmes prouvent combien de personnes expédient Abby et Riley par-dessus Abby et Harper.

AVERTISSEMENT: ÉNORMES SPOILERS DE SAISON LES PLUS HAPPY



23 mèmes hilarants de la saison la plus heureuse pour les personnes qui expédient Abby et Riley. Image: Hulu

Le film se termine avec Harper qui sort avec sa famille et reste avec Abby, mais il est facile de voir pourquoi les gens sont tristes qu’Abby n’ait pas fini avec Riley à la place. Harper dit à Abby qu’elle n’est pas sortie avec sa famille quand ils sont déjà en route pour ses parents et elle fait croire à Abby a) qu’ils ne sont que des amis et b) qu’elle n’est pas gay non plus.

Bien que sortir soit différent pour tout le monde, cela n’excuse pas la façon dont Harper traite Abby. En revanche, Riley, qui a été dévoilé par Harper à l’adolescence quand ils sortaient ensemble, est l’un des seuls personnages du film qui n’est rien d’autre que gentil avec Abby. En plus de cela, elle est ridiculement chaude et Kristen Stewart et Aubrey Plaza ont une chimie insensée.

Dans cet esprit, voici quelques-uns des mèmes les plus drôles La saison la plus heureuse a inspiré jusqu’à présent.

1) Mains en l’air si vous voulez y contribuer.

commencer un gofundme pour que Kristen Stewart puisse retourner à Pittsburgh – meg 🤢 (@bymeg) 28 novembre 2020

2) Quelqu’un fait ça s’il vous plaît.

3) Moi aussi, j’aime Aubrey Plaza.

4) Aucun mensonge n’a été dit.

5) 2 000 mots à écrire.

6) Et je oop.

7) S’il vous plaît.

8) Au moins, nous étions tous sur la même longueur d’onde.

« Rompez avec elle pour aubrey plaza » j’ai crié à mon écran comme 30 fois – ortiz rapide ÷ peinture hantée (@ sad13) 27 novembre 2020

9) Nous avons besoin de réponses maintenant Joe.

quel est le plan de joe biden pour qu’abby et riley soient ensemble dans la saison la plus heureuse – Rio (@ riomatt00) 26 novembre 2020

10) La chimie parle d’elle-même.

11) Les fancams Abby et Riley sont ma religion.

12) Je fais semblant de ne pas le voir.

13) Ffsssssssss.

14) C’était criminel.

penser à la façon dont il y a un bar gay entier avec des drag queens de classe mondiale en ville et Harper ne pensait pas que cela valait la peine de le mentionner à Abby oui je tweet à nouveau sur Happiest Season pic.twitter.com/OsDjLNU0f1 – marie 🥵 (@hariecmudson) 26 novembre 2020

15) Abby se battait pour les droits des homosexuels.

Personnellement, l’une de mes choses préférées à propos de la saison la plus heureuse était que c’était la tenue de k-stew « essayer de paraître hétérosexuelle lors d’une fête de Noël en famille » pic.twitter.com/wN3ZJdcnfv – Caitlin J. Stout (@CaitlinJStout) 29 novembre 2020

16) Ne mentez pas. Vous avez pensé cela aussi.

17) Le tweet d’appréciation de John et Jane.

18) Pétition pour une spin-off de Jane.

19) Pas un mème mais une prise importante.

pour sauter sur le discours de la saison la plus heureuse sur ma tl: j’ai l’impression que vous pouvez être empathique et comprendre la lutte de harper pour sortir avec sa famille, mais aussi reconnaître que certaines de ses actions envers abby n’étaient pas vraiment bien et faire tout cela sans méchanceté sa – paula🥀 (@lenaluhthorx) 28 novembre 2020

20) Discutez.

21) Aide.

si vous aimez The Family Stone mais que vous vouliez que cette famille soit plus monstrueuse sans raison apparente, vous allez adorer Happiest Season – alex (@alex_abads) 27 novembre 2020

22) Tant d’émotions.

23) En conclusion …

laissez aux lesbiennes le soin d’appeler un film «La saison la plus heureuse» et c’est 1 h 40 de souffrance émotionnelle abjecte – jes tom 🌒💫 (@jestom) 26 novembre 2020

Qu’as-tu pensé? Avez-vous expédié Abby et Riley?

.

