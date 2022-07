23 000 fans signent une pétition pour ramener le personnage « injustement » assassiné de Stranger Things

Le personnage de Joseph Quinn a eu une mort horrible et écrasante aux mains (ou aux dents) de tout un troupeau de monstres chauve-souris interdimensionnels bouillonnants dans Upside Down.

Certaines personnes ont pris leurs sanglots incontrôlables sur la mort héroïque de Munson, les ont mis en bouteille et ont dit « non, pas aujourd’hui, Satan ».

Une campagne Change.org a été lancée et plus de 23 000 personnes l’ont déjà signée.

« Les Duffer Brothers l’ont injustement tué ainsi que de nombreux autres fans et je pense qu’il mérite d’être ramené et pas seulement comme un flashback, veuillez signer cette pétition pour faire prendre conscience. »

Un signataire a écrit: « Sa mort ne semblait pas avoir de sens au-delà de la valeur de choc et ça craint d’avoir un si bon personnage jeté comme ça. Je veux plus d’histoire sur Eddie et j’ai besoin que son nom soit effacé. »