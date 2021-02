22 recettes infusées de vin – des pâtes aux gâteaux – en l’honneur de la journée nationale du vin de boisson

Au cas où quelqu’un aurait besoin d’une excuse pour prendre un verre de son sauvignon blanc ou de son pinot noir, c’est aujourd’hui la Journée nationale du vin, une fête que nous pouvons certainement tous derrière. Mais si vous cherchez à être un peu plus créatif avec votre célébration, voici 22 façons d’infuser des plats chauds et hivernaux avec une touche (ou deux) de blanc ou de rouge.

Les boissons de cette liste, bien sûr, sont entièrement alcoolisées, mais pour ceux qui ne boivent pas, les recettes alimentaires brûlent l’alcool et peuvent être appréciées par des personnes de tous âges. De nombreux plats, du ragoût de bœuf aux pâtes aux fruits de mer et du poulet frit au gâteau au chocolat, fonctionnent avec de nombreux types de vin, alors n’hésitez pas à prendre n’importe quelle bouteille que vous avez traînée.

Et, bien sûr, n’hésitez pas à siroter un verre pendant que vous cuisinez. Acclamations!

Boire

Voici la recette du vin chaud pour terminer toutes les recettes de vin chaud. Avec toutes les épices hivernales et les notes d’agrumes, il vous réchauffera de l’intérieur.

Casey Barber

Herbes, baies et vin: un trio fait au paradis hivernal. Essayez cette délicieuse version de sangria glacée préparée avec un vin plus sec et plus fruité comme le shiraz ou le malbec.

Mike Smith / AUJOURD’HUI

Il n’y a rien de mieux par une soirée fraîche de février qu’une boisson chaude et confortable. Bien que beaucoup puissent se tourner vers les cidres ou les toddies chauds, il s’agit d’une boisson suédoise amusante à base de vin qui pourrait bien devenir votre nouvelle préférée pour les mois les plus froids.

Sarriette

Tyler Essary / AUJOURD’HUI

C’est la recette rare qui a l’air compliquée et impressionnante mais qui est en fait si simple à faire. Ces pâtes rouge rubis accrocheuses sont toujours la vedette de la table du dîner et ne prennent que 20 minutes du début à la fin.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Le crabe géant est délicat et délicieux. Ce plat d’inspiration italienne rappelle un dîner aux chandelles sur une falaise à l’extérieur de Gênes, mais il est en fait incroyablement rapide et simple à produire à la maison.

Fettuccine fraîche avec un ragù de bœuf est un jeu hors du classique ragù de sanglier toscan. Le bœuf ou le porc haché, ou une combinaison des deux, convient parfaitement à la cuisine américaine.

Kara Birnbaum / AUJOURD’HUI

Awaze est une sauce polyvalente originaire d’Ethiopie où elle est utilisée sur à peu près tout. Vous pouvez l’utiliser comme sauce de finition en la badigeonnant sur à peu près n’importe quelle protéine (poisson, volaille, tofu ou tempeh) avant de la griller, de la faire sauter ou de la rôtir. En Ethiopie, ils utilisent du vin de miel local pour préparer cette sauce, mais ici, nous pouvons utiliser un combo de vin rouge et de miel pour reproduire sa saveur douce mais tannique.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Cette poitrine succulente et tendre avec sa sauce robuste et aromatique vaut bien le temps de préparation. Les pruneaux se décomposent complètement sous la pression, donnant à la sauce corps et douceur, tandis que le paprika fumé, la cannelle et le laurier la rendent parfumée et complexe.

Alamy Stock

La sauce pour cette ropa vieja est extrêmement robuste et convient parfaitement à la cuillère sur du riz blanc ou même des pâtes. La viande est très tendre et absorbe très bien la sauce. Pour Bren Herrera, ce plat montre comment un pays économiquement pauvre peut faire quelque chose d’aussi délicieux et raffiné.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

C’est un excellent moyen rapide de servir de belles crevettes fraîches avec la tête. Besoin de dîner sur la table en 20 minutes? Ceci est votre choix.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

La technique est le secret des steaks parfaitement cuits. Assaisonnez-les généreusement, laissez-les saisir, badigeonnez-les de beurre et laissez-les reposer. Ces étapes faciles permettront d’obtenir une viande parfaitement cuite à chaque fois. Et vous pouvez préparer une délicieuse sauce dans la même poêle pendant que la viande est au repos.

Aubrie Pick / Giada’s Italy: Mes recettes pour La Dolce Vita

C’est le souper parfait du dimanche où Giada est capable de profiter de chaque étape de cette recette et de vraiment prendre son temps. En prime, laisser les côtes courtes braiser pendant si longtemps donne à la maison une odeur agréable et excite tout le monde pour le dîner!

A lire : Godzilla contre. Kong frappera toujours le plus HBO Max le même jour que les cinémas Jim Henkens / Joel Gamoran

Le vin tourné n’est pas une poubelle: c’est du vinaigre naturel. Faire tremper le poulet dedans aide la viande à devenir très tendre et lui donne la saveur acidulée-miel-musquée des raisins de cuve. Dans cette recette simple, le vin transparaît vraiment à chaque bouchée.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Il y a une raison pour laquelle ce ragoût français est la recette préférée de nombreux chefs et célébrités. Le ragoût de bœuf par excellence est parfait pour l’hiver. Bien que cela puisse paraître sophistiqué, le plat est fait de mandrin de bœuf bon marché, des ingrédients que l’on peut trouver dans n’importe quel supermarché, et est très simple à préparer.

Stock

«J’adore la fraîcheur que les zoodles ajoutent à ce plat», dit Valérie Bertinelli à propos de ce plat de fruits de mer au vin. « Les nouilles aux courgettes et le zeste de citron ajoutent une brillance qui manque aux langoustines traditionnelles aux crevettes accompagnées de pâtes régulières. »

AUJOURD’HUI

Cette recette est merveilleuse car c’est une version plus légère du plat mais avec toute la saveur et le confort de la piccata au poulet traditionnelle.

Claudia Sintigo / AUJOURD’HUI

Cette préparation simple au vin blanc, à l’ail et aux échalotes laisse transparaître la saveur naturelle et fraîche de l’océan des moules. Que vous viviez sur la côte ou que vous soyez coincé à l’intérieur en raison du temps hivernal, ce plat a le goût d’une journée à la plage.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Oui, ce classique pour enfants utilise le vin pour une touche d’adulte. Un peu de vin blanc, des échalotes, de la moutarde à l’ancienne et un mélange de fromages sophistiqué en feront un incontournable pour le déjeuner ou le dîner.

Doux

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Ce gâteau est si bon qu’il vous fera signe au milieu de la nuit. Personne ne peut y résister – personne!

«Mes enfants se battront bec et ongles sur le dernier morceau», dit Elizabeth Heiskell à propos de son gâteau infusé au vin. «Tout ce que je peux dire, c’est de faire ce gâteau à vos risques et périls, mais sachez que vous avez été prévenu.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Ce gâteau est si parfumé et fruité que l’odeur seule vous mettra l’eau à la bouche. Les zestes d’agrumes frais rehaussent le riche gâteau à l’huile d’olive tandis que la cannelle chaude et le vin rouge ajoutent de la profondeur aux poires juteuses. C’est absolument irrésistible.

A lire : Aide il y a 30 ans: une mère arrêtée après le meurtre d'un enfant par la secte L’Italie de Giada: mes recettes pour La Dolce Vita

Si vous cherchez un dessert impressionnant, facile et délicieux, c’est celui-là! Il ne faut que 10 minutes pour combiner les saveurs gourmandes du vin rouge, de la cannelle chaude et de l’orange piquante, mais cela a le goût de passer des heures à perfectionner la sauce soyeuse.

AUJOURD’HUI

Vous n’avez pas tout à fait fini cette bouteille de vin rouge hier soir? Utilisez-le pour faire un gâteau au chocolat, bien sûr! Ce gâteau riche et séduisant est fondant à l’intérieur avec une pointe de vin rouge. Garnissez-le de framboises «ivres» imbibées de vin et d’une cuillerée de crème fouettée à la noix de coco pour un dessert gourmand.