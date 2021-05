22 moments emblématiques de Tom Holland qui vivent dans mon esprit sans loyer

De la bataille de Lip Sync « Umbrella » aux poulets, aux pigeons et aux « charlatans », voici les moments les plus emblématiques, chaotiques et hilarants de Tom Holland.

Tom Holland – et je ne saurais trop insister sur ce point – est un trésor international™.

L’acteur immensément talentueux n’est pas seulement un favori des fans à l’écran grâce à ses rôles dans le MCU et au-delà, mais il est également l’une des meilleures célébrités sur les réseaux sociaux.

Au fil des ans, Tom nous a fourni d’innombrables moments hilarants, de ses propres histoires Instagram à ses apparitions à la télévision. Et qu’il gâche accidentellement le dernier film Marvel ou qu’il laisse immédiatement tomber un autre moment digne d’être mémorisé dans notre chronologie, il est prudent de dire qu’il est … une icône.

Acheter des poulets pour lutter contre une pénurie d’œufs? Sa réaction aux mèmes de bébé Nicki Minaj? « Je bois du thé, chérie »? La bataille de Lip Sync ‘Umbrella’?! Voici tous les moments les meilleurs et les plus drôles de Tom Holland.

1) Cette fois-là, il a acheté des poulets parce qu’il n’y avait pas d’œufs au supermarché.

Ce ne serait pas correct si nous commençons cette liste par autre chose, tbh. La définition de « Chaotic Good » et sans aucun doute l’un des meilleurs moments forts du début de la quarantaine pandémique en 2020. Predator, Chestnut et Ranger … merci pour votre service.

2) Et cette fois, il a essayé de chasser un pigeon de sa maison.

C’est encore plus drôle quand vous découvrez qu’il a appelé le pigeon « Will Smith » en référence à leur film, Des espions déguisés. Quelqu’un a-t-il encore remixé ça « à la porte, à la porte, aime ton travail, aime ton travail »?

3) Quand il a eu ses dents de sagesse retirées et s’est réveillé avec une AF élevée.

Les trois meilleures choses à propos de cette vidéo? 1) Le regard de pure panique sur son visage quand il s’assied, comme si toute sa vie clignote devant ses yeux, 2) quand il dit « bonjour » dans la banquise et 3) la façon dont ses frères et meilleurs amis s’assurent il ne recule pas. BÉNIR.

4) Quand il a répondu au téléphone à l’élégant Law Roach, en disant « Hello motherfuckahhh ».

Je vais simplement jamais répondez à nouveau au téléphone de manière normale.

5) Quand il a dit «Je bois du thé chéri».

Buvant du café? Dans CETTE économie? Dans CELLES-CI Les rues du Royaume-Uni? TRAHISON! [via GQ]

6) Quand il a dit qu’il était «stressé» à cause des mèmes de bébé de Nicki Minaj.

« Cela m’a vraiment stressé, puis j’ai vu que c’était Nicki Minaj et puis j’ai réalisé que je n’avais jamais rencontré Nicki Minaj. C’était donc un grand soulagement pour moi parce que je ne suis pas prêt à avoir des enfants. » AIDER.

7) Quand Jake Gyllenhaal lui a fait peur lors d’une interview.

En fait, Tom Holland qui a peur dans les interviews ne vieillira jamais.

8) Quand il a demandé à Jack Gyllenhaal s’il aimait son col roulé et qu’il a paniqué parce qu’il n’a pas répondu.

Tom Holland dans cette vidéo est la définition de 👁️👄👁️.

cette vidéo de tom holland demandant à jake gyllenhaal s’il aime son col roulé et avoir peur car il n’a pas répondu immédiatement est l’une de mes vidéos préférées sur Internet. pic.twitter.com/8epbQb6EKX – – 𝐥𝐨𝐮 ⍟ (@allofmcu) 14 mai 2020

9) Quand il a rôti Anthony Mackie pour ne pas avoir un film solo de Falcon.

UN MOMENT DE NIVEAU DE DIEU. (Mais oh, comme les rôles ont maintenant tourné!)

10) Quand il a accidentellement tagué Zendaya sur son entrejambe sur une photo Instagram.

Tellement chaotique. Tellement tellement chaotique.

11) Quand il a organisé un quiz Marvel et a accidentellement révélé les réponses à des milliers et des milliers de personnes.

Wow, quel moment. Un moment que je n’oublierai jamais.

12) Toute la saga «Quackson»

C’est peut-être un mème qui est devenu incontrôlable, mais il ne vieillira jamais. Tom a également raison, au fait … Il a même a partagé une vidéo d’un Français donnant la prononciation correcte de «croissant» sur Instagram. QUA-SON? Thé aux pommes en os x

13) Quand il a révélé son appel téléphonique ivre avec le PDG de Disney, Bob Iger, a en quelque sorte sauvé Spider-Man dans le MCU.

Vous vous souvenez quand Disney et Sony ont presque divorcé et que Sony a presque obtenu la garde de Spider-Man dans le cadre de la procédure judiciaire? Eh bien, nous devons remercier Tom (en quelque sorte) d’avoir réuni les parents.

Dans une interview avec Jimmy Kimmel, Tom a révélé qu’il était au pub, « trois pintes dedans » et ivre, quand Iger l’a appelé. Il a également dit qu’il « pleurait » sur l’appel, expliquant qu’il se sentait assez ému que tout cela touchait à sa fin. L’appel a déclenché une conversation plus large entre les chefs de studio et NOUS SAVONS TOUS CE QUI S’EST PASSÉ SUIVANT. Tout le monde dit: « Merci, Tom! »

14) Quand il a découvert qu’il allait devenir Spider-Man grâce à une publication Instagram plutôt qu’à un appel téléphonique.

C’est le « Je connais Kevin, tu le mets sur Instagram » pour moi.

15) Quand il est entré dans un théâtre plein de fans de Marvel et qu’il a gâté son Guerre d’infini destin.

« Vous n’avez pas vu le film?! » 💀

Si jamais vous vous sentez mal dans votre peau, pensez à cette époque où Tom Holland a surpris les fans lors d’une projection de guerre à l’infini et a gâté la mort de Peter Parker en criant « Je suis toujours en vie! » pic.twitter.com/pYbJNCm2TD – Jules (@webshootrs) 28 mars 2020

16) Quand il a fait Dry January et a abandonné après 12 heures.

Même.

17) Quand il a dansé avec Madonna lors d’une soirée aux Oscars, il s’est fait submerger et l’a laissée sur la piste de danse.

Son jeune frère Paddy dit « Qui est Madonna? » est vraiment la cerise sur le gâteau de cette histoire follement chaotique.

18) Quand il a dit qu’il avait échoué Guerres des étoiles auditionner parce qu’il n’arrêtait pas de rire des bruits des droïdes.

Dans ce qui pourrait être le moment le plus élevé de Tom Holland de tous les temps, Tom a révélé qu’il avait passé 4-5 auditions dans le Guerres des étoiles processus de casting pour le rôle de Finn quand ils lui ont fait jouer une scène avec quelqu’un faisant des bruits de droïdes.

Il a dit: « Je me souviens d’avoir fait cette scène avec cette dame, bénis-la, et elle n’était qu’un drone. Alors je faisais tout ça, genre, » Nous devons retourner au navire! » Et elle disait: « Bleep, bloop bloop, bleep bloop. » Je ne pouvais pas m’arrêter de rire. J’ai trouvé ça tellement drôle. «

19) Quand il a dit « Oh mon Dieu, c’est Robert Downey Jr. » d’une voix aiguë …

20) … Et puis quand il a expliqué qu’il pensait que le doublé de RDJ était en fait RDJ lors de leur première rencontre.

Le chaos!

21) Quand il a fait cette vidéo de danse avec Zendaya et Deja Carter.

Pouvez-vous croire que cela fait presque 5 ans que cela a chuté?! Vous deviez vraiment être là.

22) Et enfin, la performance de synchronisation labiale absolument emblématique.

Quand je dis «sans loyer», c’est ce que je veux dire. Aucune facture, juste des vibrations immaculées. Si vous n’avez pas encore vu Tom Holland interpréter quotidiennement «Umbrella» de Rihanna, le voici. Vous êtes les bienvenus.

En conclusion … Tom Holland 👑

.

