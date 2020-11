21 Savage se moque de Jeezy après que Gucci Mane ait joué la «  vérité  » sur son visage

Le point culminant du match très médiatisé de Verzuz entre Gucci Mane et Jeezy est lorsque Gucci a joué le morceau « Truth », qui est à peu près au moment où Gucci a tué le pote de Jeezy Pookie Loc, juste devant Jeezy.

Jeezy a répondu par un discours sur l’unité et le tout semblait être une mise en place lorsque les deux ont terminé la nuit en écrasant du bœuf et en faisant « So Icy » ensemble.

21 Savage, qui a eu un os à cueillir avec Jeezy pendant un moment, ne pensait pas que Jeezy avait agi comme un homme après que Gucci l’ait manqué de respect. [Jump to 2:30]

« Pourquoi tu parles la tête baissée? Regarde-le dans les yeux n * gga, » dit Savage à Jeezy en regardant le Verzuz.

Est-ce que Jeezy mérite tout le manque de respect que les gens lui envoient?