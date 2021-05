21 Savage présente sa collaboration tordue pour le film «Spiral»

La franchise «Saw» continue de s’étendre après la sortie prochaine de «Spiral: From the Book of Saw», un redémarrage dont le traitement est basé sur une idée originale de l’acteur Chris Rock, qui est également le protagoniste et producteur exécutif d’un film prometteur Retour aux origines de la saga en tant que thriller policier, avec un casting composé de Samuel L. Jackson, Max Minghella et Ali Johnson.

Avec la sortie du film dans quelques semaines à peine, la contribution de l’artiste hip hop 21 Savage à sa bande originale a été révélée avec un nouveau morceau promotionnel intitulé «Spiral», qui a été écrit et produit par lui-même.

La vidéo présente quelques références à la franchise, avec 21 Savage suspendu à l’envers dans une camisole de force à l’intérieur d’une salle de bain abandonnée dans ce qui ressemble à un complexe de construction similaire à celui présenté dans les bandes de la saga, ainsi que des tronçonneuses tout en frappant avec une énorme spirale. en arrière-plan, un symbole qui a été adopté dans cet épisode.

Je n’ai aucun amour pour mon rival, mettez-le aux nouvelles, il est devenu viral. Prends un numéro deux avec mon fusil

Plus tôt ce mois-ci, il a été confirmé que 21 Savage ne collaborerait pas seulement sur ce nouveau sujet. Le rappeur a également été le producteur exécutif de toute la bande originale de ce nouveau film, ce qui peut être une indication de l’approche et du style qui seront traités dans ce nouvel opus.

Darren Lynn Bousman revient en tant que réalisateur après son travail sur les deuxième, troisième et quatrième tranches de la série originale, notant récemment lors d’une conversation avec NME qu’il souhaitait que ce redémarrage soit quelque chose d’unique par rapport aux tranches précédentes.

«La franchise Saw est une machine très bien huilée. Je ne peux même pas expliquer la nostalgie de pouvoir en faire un autre maintenant. Mais ce film est si unique et si différent de ce que je pense que les gens attendent et sont prêts à voir « , a déclaré Bousman, qui a déjà anticipé que cet épisode ne sera pas » aussi sanglant et violent que les précédents « .