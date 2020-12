21 Savage félicité pour Meek Mill-DJ Akademiks Clubhouse Moderation

21 Savage a montré une croissance immense au cours des dernières années et à mesure qu’il vieillit, il devient beaucoup plus sage. Cette nouvelle approche philosophique de la vie était en plein écran le week-end dernier alors qu’il était dans une salle de chat Clubhouse avec DJ Akademiks et Meek Mill. Comme nous l’avons signalé hier, Meek confrontait Akademiks à propos de sa plate-forme et de certains des dégâts qu’il a causés. Ak et Meek ont ​​une longue histoire de ne pas s’aimer, et ce débat Clubhouse a été le point culminant de leur querelle de quatre ans.

Alors que Meek a blâmé Akademiks pour l’escalade de certains rap, 21 Savage a adopté une approche plus calme en décidant de faire preuve de compassion des deux côtés, tout en exhortant Ak et Meek à grandir. «À la fin de la journée, frérot. Toute cette merde sur Internet est nouvelle pour nous tous, donc nous apprenons tous au fur et à mesure. . La merde n’a jamais été comme ça, »dit Savage. « Que nous voulions l’admettre ou non, nous jouons tous un rôle dans la façon dont la merde est aujourd’hui parce que nous sommes tous ceux qui en profitent. »

À la suite de ces paroles de sagesse, 21 les a suivies en exhortant Meek et Akademiks à rafistoler les choses, car ils ont beaucoup à apprendre les uns des autres. le Mode sauvage 2 le rappeur ne veut voir personne se blesser, et il est clair qu’il voulait que cette conversation soit plus axée sur la réparation des torts qu’autre chose.

«Vérifiez ceci, vous tous. La conversation doit aller dans une direction où Akademiks vous entendez en quelque sorte ce que les gens disent, et Meek vous entendez ce que Akademiks dit afin que nous puissions aller de l’avant et essayer de le nettoyer. C’est déjà assez de nous les uns contre les autres », a déclaré 21. «Donc, nous n’avons pas besoin que cette conversation se termine par ‘fuck yous’, ça doit être plus comme ça, comment pouvons-nous réparer une partie de la merde que la culture n’aime pas à propos de ce que vous faites au lieu de simplement la combattre , frérot.

Immédiatement après la session du Clubhouse, 21 a été félicité sur les réseaux sociaux pour la façon dont il a géré le tout. En fait, Meek et Akademiks ont également été impressionnés par le rappeur et se sont également rendus sur leurs plateformes pour lui offrir ses fleurs. Inutile de dire que 21 pourrait avoir un avenir dans la modération des débats.