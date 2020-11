21 Savage a passé toute la soirée Verzuz Dissing Jeezy

21 Savage a diffusé en direct ses réactions à la bataille de Gucci Mane et de Jeezy à Verzuz, dissipant ce dernier à de nombreuses reprises.

21 Savage a expliqué son dégoût pour Jeezy à plusieurs reprises, critiquant le rappeur sur sa dernière sortie Mode sauvage 2. « On ne pompe pas de faux, on tue du boeuf / 21 Savage, pas Jeezy (Pussy) », a frappé le rappeur d’Atlanta sur « Many Men ».

Ce n’était que l’une des fois où 21 Savage a dit au monde ce qu’il ressentait pour Jeezy, n’ayant clairement pas beaucoup de respect pour l’OG.

La bataille de Verzuz hier soir entre Gucci Mane et Jeezy a vu de nombreux moments tendus, surtout après que Gucci ait joué « Truth ». Il a terminé la chanson en dissipant un peu plus le partenaire mort de Jeezy, rappelant au rappeur qu’il « s’est mis le cul dans la boue » et disant qu’il « fumait sur le pack Pookie Loc ». Yikes.

Comme vous le savez sûrement, la nuit s’est terminée par une sorte de réconciliation, alors que Jeezy tendait une branche d’olivier à Gucci Mane, interprétant « So Icy » ensemble et frappant la même after-party.

21 Savage a été geek avec son équipage tout au long de la soirée, profitant des festivités de la zone 6 et recherchant une personne toute la nuit. Comme on le voit lors de la diffusion en direct de 21, il rappait mot pour mot à « Truth » et il est devenu absolument balistique pendant les snipes post-chanson de Gucci à Jeezy. Selon HipHopDX, il est même venu à Jeezy et a déclaré que, si Gucci avait joué « 745 », le rappeur aurait pleuré sur son trône sur scène.

Il ne devrait pas être surprenant que 21 Savage voulait que Gucci gagne. Il a ses propres problèmes avec Jeezy qui sont bien documentés.

Selon vous, qui a gagné hier soir? Jeezy? Gucci Mane? Ou la culture?

