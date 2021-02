21 mèmes sur le 21 juin après l’annonce du verrouillage de Boris Johnson

Voici tous les mèmes les plus drôles sur le 21 juin après l’annonce de la feuille de route de verrouillage de Boris Johnson.

Vous entendez cela? C’est le doux son de la liberté. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a récemment annoncé que le 21 juin, nous serions enfin libérés des restrictions de verrouillage suite au déploiement massif du vaccin contre le coronavirus et qu’Internet ne peut contenir son enthousiasme.

Que se passe-t-il le 21 juin?

Lundi 22 février, Boris Johnson a révélé sa feuille de route pour enfin sortir la Grande-Bretagne du verrouillage. Les écoles ouvriront le 8 mars, les salons et les gymnases nous accueilleront de nouveau le 12 avril et, peut-être plus important encore, les boîtes de nuit ouvriront enfin leurs portes le 21 juin.

Mais ce ne sont pas que des clubs. Les rassemblements de masse seront également autorisés, ce qui signifie le retour très attendu de grands événements comme les festivals et les concerts.

Au moment où les clubs rouvrent, cela fait plus d’un an que nous avons honoré la piste de danse, été à portée de main d’un inconnu ou écouté de la musique qui n’a pas été jouée via notre Spotify. Bonheur.

Tout cela est sujet à révision, bien sûr, en fonction des cas de coronavirus. Cela n’a pas d’importance, cependant, Internet peut goûter à la liberté et les mèmes arrivent. Voici les meilleurs mèmes du 21 juin.

Les mèmes du 21 juin sont honnêtement hors de contrôle. Image: CBS, Leon Neal – Piscine WPA /

Nous allons en fait être libres et nous ne savons pas comment agir.

Alors, qu’est-ce que tout le monde porte le 21 juin?

Donc, le 21 juin est fondamentalement une semaine plus fraîche pour tout le Royaume-Uni. – Mike Pattinson (@MikePattinson) 22 février 2021

L’été 2021 pourrait bien rejoindre l’été 2016 et 2018 au Temple de la renommée – M (@michaelbonsujr) 22 février 2021

Quand les lumières s’allument dans le club, nous dansons encore, d’accord?

On ne repart plus avant 3 heures du matin …

… Ok on a menti, on quitte toujours le club tôt.

S’il vous plaît, c’est une zone sans jugement.

Les conséquences du 21 juin seront un carnage absolu.

Aider.

Certains pensent que tout cela pourrait être trop beau pour être vrai.

Boris n’a pas exclu Lockdown 4.0.

Il ne reste que 118 jours. Le compte à rebours commence maintenant.

