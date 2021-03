21 mèmes hilarants des Grammys 2021 qui méritent leurs propres récompenses

Les mèmes sur Beyoncé, Harry Styles, Taylor Swift et le reste des gagnants sont aussi divertissants que le spectacle lui-même.

Les mèmes des Grammys deviennent viraux et c’est grâce à qui a gagné, qui a joué et ce qui s’est passé lors de la cérémonie de 2021.

Hier soir (14 mars), la 63e cérémonie des Grammy Awards a été diffusée et ce fut une nuit énorme pour de nombreux artistes. Harry Styles, Megan Thee Stallion et Blue Ivy Carter ont tous remporté leurs premiers Grammy Awards, Taylor Swift est devenue la première artiste féminine à remporter trois fois l’album de l’année et Beyoncé est maintenant la chanteuse la plus récompensée de l’histoire des Grammys, remportant 28 prix à ce jour.

Ce ne serait pas une cérémonie de remise de prix sans mèmes, et les Grammys 2021 ont inspiré tant de réactions hilarantes.



Des mèmes des Grammys 2021 qui méritent leurs propres récompenses. Photo: Kevin Mazur / Getty Images pour la Recording Academy, Amanda Edwards / Getty Images

Il y avait des mèmes sur le boa à plumes de Harry Styles, des mèmes sur la performance de Dua Lipa et beaucoup de mèmes sur Blue Ivy Carter devenant lauréate d’un Grammy Award à l’âge de neuf ans. Dans cet esprit, nous avons dressé une longue liste des mèmes les plus drôles des Grammy.

1) Le temps passe vite.

2) Mike Wazowski a marché pour que Billie Eilish puisse courir.

4) C’est ce qu’on appelle les priorités.

C’est Meg qui est plus enthousiasmée par Beyoncé que par les Grammy … – Francheska (@HeyFranHey) 15 mars 2021

4) C’est le monde de Blue Ivy et nous vivons juste dedans.

Blue Ivy à 9 ans: lauréat d’un Grammy Beyoncé à 9 ans: – IVYˣ (@IVYPARKSPR) 14 mars 2021

5) Le pauvre Jason est de nouveau tombé.

6) Légendes inspirant des légendes.

pourquoi Taylor Swift a-t-elle l’air de jouer dans le marais de Shrek – gabe bergado (@gabebergado) 15 mars 2021

7) Parallèles cinématographiques.

8) Le vrai style est intemporel.

9) Vous savez ce que c’est? Croissance.

10) Une autre grande nuit pour Lorde.

11) Et je oop.

12) Je veux dire, je suis sûr qu’elle l’est mais …

13) Je pense que nous sommes TOUS Post Malone ici.

14) Harry Styles lance un défi de merch de plumes.

15) Nous ne pourrions jamais traiter cela.

16) Juste un autre jour dans la vie de Beyoncé.

17) Les petites pommes font du bruit!

Au moins, Fiona Apple a remporté le prix du meilleur album alternatif, ce qui est comme l’album de l’année pour les personnes souffrant de dépression clinique. – Louis Virtel (@louisvirtel) 14 mars 2021

18) Les chaudasses gagnent toujours.

19) L’histoire se répète.

20) Beaucoup de choses à penser.

21) J’adore l’art.

.

