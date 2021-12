21 meilleures chansons de plaisir coupables que les gens adorent (même si elles sont embarrassantes)

Lorsque vous pensez à certaines des meilleures chansons de plaisir coupable de votre liste de lecture préférée, vous pensez peut-être à des noms comme Katy Perry, Miley Cyrus, Rihanna et Sia. La liste se rallonge de plus en plus.

Mais saviez-vous qu’il n’y a pas que les femmes qui ne peuvent s’empêcher de jouer ces succès de musique pop critiqués mais très appréciés ?

Les femmes croient souvent que ces chansons campy sont un gros rebut pour l’homme moyen, mais ce n’est peut-être rien d’autre qu’une idée fausse chargée de stéréotypes.

En ce qui concerne les goûts musicaux d’un homme, il est facile de supposer que les hommes préfèrent le heavy metal, le punk rock ou le rap. Pourquoi est-ce, cependant?

Le heavy metal, le punk et le rap sont plus agressifs à la fois dans le ton et dans les paroles, alors c’est peut-être pourquoi nous évitons de jouer Kelly Clarkson ou Katy Perry lorsque nous montons dans une voiture avec un gars que nous aimons. Néanmoins, vous pourriez être surpris de découvrir que certains gars préfèrent en fait les mêmes chansons pop trop jouées qui ont figuré dans le Top 50 Countdown.

La plupart des gars sont peut-être trop gênés pour admettre leurs vrais morceaux préférés à qui que ce soit, et un Redditor qui s’interroge sur la même chose a posé cette question aux gars qui visitaient le forum Ask Men de Reddit : « Quelle est une chanson que vous aimez vraiment mais êtes trop gêné pour l’admettre ? »

Donc, si vous souhaitez découvrir la musique sur laquelle votre petit ami pourrait jouer en secret, lisez la suite.

Voici 21 des meilleures chansons de plaisir coupable à ajouter à votre liste de lecture préférée (avec des clips pour chacune), partagées par des hommes sur Reddit.

1. « MMMBop » par Hanson

« Je ne l’admettrai jamais en personne. »

2. « Teenage Dream » de Katy Perry

« Je pense que Teenage Dream de Katy Perry est absolument incroyable. »

3. « Alejandro » de Lady Gaga

« Je suis gêné juste de taper ça. »

4. « Raccroché » de Madonna

« Je ne suis pas gêné par tout ce que j’écoute, mais quand j’étais à l’université, mon pote et moi conduisions et la chanson de Madonna Hung Up est arrivée et nous nous sommes assis là en silence pendant un moment, puis il a tout d’un coup dit ‘ Man I love this song’ et je réponds tout de suite ‘Mec moi aussi !’ et nous avons tous les deux éclaté de rire. »

5. « Fergalicious » de Fergie

« Fergalicious est sur toutes mes listes de lecture d’entraînement et de course à pied. »

6. « Je t’aime vraiment » de Carly Rae Jepsen

« Carly Rae Jepsen est assez géniale. »

7. « Tik Tok » de Ke€ha

« J’avais l’habitude de travailler dans l’une de ces sociétés de« musique numérique sur la télévision par câble » lorsque Tik Tok de Kesha était incroyablement populaire et apparemment sur une rotation de deux heures. Quelque part là-dedans, j’ai découvert que j’aimais ça. »

8. « Shake It Off » de Taylor Swift

« Mon Dieu, celui qui a écrit cette chanson est un putain de génie. »

9. « Dis que tu seras là » des Spice Girls

« Trop bien. »

10. « Tout me revient maintenant » de Céline Dion

« Quiconque n’apprécie pas Céline ment. »

11. « La chose la plus douce » de Camera Obscura

« The Sweetest Thing est l’une des chansons d’amour les plus mignonnes et les plus douces que j’ai entendues depuis un moment. Elle a une super sensation de retour, juste contagieuse. »

12. « Loups » de Selena Gomez et Marshmello

« En tant que métalleux… Les loups de Selena Gomez et Marshmello. »

13. « Appelle-moi peut-être » de Carly Rae Jepsen

« Je ne suis pas gêné par les chansons que j’aime. Cela dit, la plupart du temps, lorsqu’une chanson pop attire mon intérêt, il s’agit de… Call Me Maybe, de Carly Rae Jepsen. »

14. À peu près n’importe quoi par Drake

« J’ai plein de plaisirs coupables sans vergogne. Fondamentalement, tout ce que fait Drake est une bombe. »

15. « Tootsie Roll » par 69 Boyz

« Cotton Candy Doux comme de l’or, laisse-moi voir ce rouleau de tootsie. Remarque : ce n’est vrai que si je suis sur une patinoire et que nous sommes en 1995. »

16. « La chanson de Misty » de Pokémon

« Quelqu’un se souvient de Misty’s Song, la chanson qui figurait sur le vieil album de Pokémon 2.BA Master ? Cette chanson est toujours ma confiture toutes ces années plus tard. »

17. « Je suis toujours debout » par Elton John

« Comment pouvez-vous être gêné à propos d’Elton John ? »

18. Tout ce qui est Euro Pop ou J-Pop

« Mon genre de musique préféré est probablement l’Euro Pop du milieu des années 2000, également dans la J-Pop et mon artiste préféré fait de la musique électronique. Presque tous mes amis semblent préférer les trucs indie/rock, donc je garde ma bibliothèque musicale un secret bien gardé . »

19. « If You Leave Me Now » de Charlie Puth (feat. Boyz II Men)

« N’aie pas honte, frère. J’ai écouté cette chanson sans arrêt. Je crois que son nouvel album sortira en mai (?) »

20. « Guerre » d’Edwin Starr

« ‘War’ par Edwin Starr. J’ai des amis qui sont des hypebeasts. »

21. Tout sur la bande originale de « Muppets Treasure Island »

« Je chante beaucoup sur la bande originale de l’île au trésor des Muppets et j’ai aussi beaucoup aimé cette chanson avec laquelle Paris Hilton est sortie cette fois-là, chut. »

