21 Jump Street / Men in Black Crossover était une « occasion manquée » selon Lord & Miller

Une fois discuté Jump Street/Hommes en noir croisement reste sans doute l’une des plus grandes opportunités manquées de la comédie moderne, et les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller ont maintenant expliqué davantage pourquoi le projet n’a malheureusement jamais eu lieu. S’adressant à Rolling Stone, Miller a cité la pression considérable exercée sur le traitement de deux franchises comme l’une des raisons pour lesquelles le Sauter la rue le duo n’est jamais entré dans le Hommes en noir.





« C’était une bonne idée. Je pense que cette opportunité est probablement passée, mais c’était très amusant. C’était fou. C’était une chose folle à essayer. Une de ces choses où, si ça marche, c’est incroyable. Et si ça pas, vous pouvez supprimer deux franchises. Et donc vous savez, la pression était très élevée … Et donc c’était une occasion manquée. Mais il y en a beaucoup dans la vie.

Le crossover comique aurait vu Channing Tatum et Jonah Hill reprendre leurs rôles de Sauter la rue les flics infiltrés Greg Jenko et Morton Schmidt, respectivement, le couple étant jeté dans les exploits de sauvegarde de la galaxie de la mystérieuse organisation non gouvernementale qui surveille et réglemente l’activité paranormale et extraterrestre sur Terre, le Hommes en noir.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Détails de la Jump Street/Hommes en noir crossover, qui aurait été intitulé MiB 23, l’événement est apparu pour la première fois en 2016, le film n’ayant probablement pas impliqué Will Smith ou Tommy Lee Jones. Néanmoins, les fans des deux franchises ont adoré le son de l’idée, qui est venue « très près de se produire » avant d’être définitivement abandonnée en 2019. À un orchestre de soupirs déçus de presque tout le monde.

CONNEXES: 21 administrateurs de Jump Street disent qu’un croisement d’hommes en noir est presque arrivé





Le Jump Street / Men in Black Crossover aurait été «très drôle» et «très fou»

Sortie de Columbia Pictures/Sony Pictures

Plus de détails sur le Jump Street/Hommes en noir mashup ont été révélés par Lord et Miller dans le passé, le duo décrivant le projet comme « très drôle et très fou ». L’un des premiers éléments amusants aurait impliqué les costumes noirs emblématiques portés par les agents du MiB, avec Schmidt et Jenko à la place étant donné les costumes bleus poudrés beaucoup moins cool des débutants.

« L’une de mes idées préférées était les Men In Black, les Black Suits étaient comme des ceintures d’arts martiaux qu’il fallait monter jusqu’au noir et [the Jump Street guys] ont reçu des costumes bleu poudré Men In Black », a révélé Miller.

Le couple de cinéastes a même révélé comment le duo maladroit de Tatum et Hill se serait retrouvé à travailler avec le Hommes en noir. « Fondamentalement, l’idée était Jonah et Channing, une chose s’est produite pendant qu’ils faisaient leur aventure à l’école de médecine qui les a entraînés dans le monde de Men In Black et qui les a amenés à faire équipe pour arrêter une prise de contrôle extraterrestre », a révélé Lord. . « C’était très drôle, c’était fou d’essayer de gérer ces deux franchises et de ne pas les enfoncer toutes les deux dans le sol semblait être un vrai défi. »

Bien que la pression de jongler avec plusieurs franchises ait peut-être dissuadé le studio de Jump Street/Hommes en noir crossover, Lord et Miller ont depuis prouvé à quel point ils peuvent gérer un tel acte d’équilibre avec le saut d’univers acclamé par la critique Spider-Man: à travers le Spider-Versequi est actuellement en salles.