21 directeurs de Jump Street disent qu’un crossover Men in Black a presque eu lieu

En ce qui concerne les croisements, il y a eu des suggestions assez folles faites au fil des ans et certains ont même réussi à passer en production, mais il semble que celui qui s’en serait sorti aurait vu une réunion du 21 rue du saut et Hommes en noir franchisés. Phil Lord et Christopher Miller ont travaillé ensemble sur Le film Lego et Spider-Man: dans le Spider-Verse, ainsi que les deux grands écrans Sauter la rue films, et tout en apparaissant sur le podcast Happy Sad Confused, la paire a révélé ses plans ponctuels pour créer un croisement de leur franchise et de Sony Hommes en noir.

« Il est vrai que beaucoup de ces choses ont été développées », a déclaré Lord. « Il y avait, croyez-le ou non, un Hommes en noir / Jump Street script croisé qui était très drôle et très fou que nous avons vraiment adoré. »

Miller a ajouté : « L’une de mes idées préférées était la Hommes en noir, les costumes noirs étaient comme des ceintures d’arts martiaux que vous deviez gravir jusqu’au noir et [the Jump Street guys] ont été émis bleu électrique Hommes en noir combinaisons. »

Selon le couple, le film aurait joué à la fois Sauter la rue étoiles Jonah Hill et Channing Tatum, et les aurait vus s’impliquer dans un complot qui les mènerait directement au secret MIB organisation.

Lord a poursuivi: « Fondamentalement, l’idée était Jonah et Channing, une chose s’est produite pendant qu’ils faisaient leur aventure à l’école de médecine qui les a entraînés dans le monde de Hommes en noir et cela les a amenés à faire équipe pour arrêter une sorte de prise de contrôle extraterrestre. C’était très drôle, c’était fou d’essayer de gérer ces deux franchises et de ne pas les enfoncer toutes les deux dans le sol semblait être un vrai défi. »





Les hommes en noir de Jump Street ne se produiront peut-être pas, mais les croisements sont une grande chose pour l’avenir







Le croisement proposé entre Sauter la rue et Hommes en noir a été officiellement abandonné en 2019 après que de nombreuses personnes impliquées eurent décidé que l’idée était une « concordance impossible ». Cependant, il y a eu de nombreuses franchises apparemment sans lien réunies sous forme de bandes dessinées et dans de nombreuses pièces de fan fiction, il n’y a donc aucune raison pour que l’idée n’ait pas fonctionné.

Bien qu’il existe actuellement des plans « soft » en cours de discussion pour l’avenir de la Sauter la rue franchise, qui comprend un spin-off dirigé par une femme qui, selon Miller, n’est « pas en cours de développement », dans le climat cinématographique actuel, il faut reconnaître que les croisements et les multivers font fureur et qu’un mélange amusant de franchises aléatoires pourrait être grosse affaire.





Marvel et DC investissent tous deux massivement dans le multivers, avec Spider-Man : Pas de retour à la maison ayant prouvé que les croisements sont une très bonne chose lorsqu’ils sont bien faits et DC à la recherche d’un succès similaire avec Le flashL’univers de Breaking arrive en fin d’année. Au cours des dernières décennies, les croisements de franchises et de personnages très appréciés ont toujours été un grand plaisir pour la foule, que ce soit dans un film complet comme Freddy contre Jason ou Godzilla contre Kong, ou juste une simple apparition, comme le moment brillant Retour vers le futur‘s Doc Brown a fait une apparition dans Seth MacFarlane’s Un million de façons de mourir en Occident. Que ce soit un Sauter la rue/MIB combinaison aurait pu trouver un moyen de travailler est quelque chose que nous ne saurons jamais, mais cela aurait pu être amusant de le découvrir.





