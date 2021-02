Se sentir déjà vieux?

Imaginez la scène: c’est 2011, Le Trône de Fer venait juste de commencer, Charlie Sheen avait été renvoyé de Deux hommes et demi et l’industrie de la musique livrait bop après bop. C’était une époque plus simple.

Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais 2011 a été une période privilégiée pour la musique. De Lady Gaga à Beyoncé en passant par Nicki Minaj, les morceaux n’arrêtaient pas de venir. Donc, dans un esprit de nostalgie, nous avons compilé une liste de 21 chansons qui ont fait 2011. Voici quelques-unes des meilleures chansons qui ont 10 ans cette année.

21 chansons qui auront 10 ans en 2021 qui vous feront vous sentir ancien. Image: Young Money, Syco, Interscope

1) ‘Nous avons trouvé l’amour (ft. Calvin Harris)’ – Rihanna

Rihanna a fait équipe avec DJ Calvin Harris pour ce banger maison, appelant tous ceux qui avaient déjà trouvé l’amour dans un endroit sans espoir (n’importe quelle boîte de nuit, vraiment). Rihanna était clairement dans son sac à musique tout au long de l’année 2011 parce qu’elle a sorti bop après bop. Certaines mentions honorables incluent: «You da One», «Man Down» et «S&M». Quelle époque.

2) ‘Super Bass’ – Nicki Minaj

«Super Bass» est sorti en avril 2011 et Nicki Minaj nous a fait crier: «Boum, badoom, boum, boum, badoom, boum, basse» dans la rue sans raison. Un instant.

3) ‘Se déplace comme Jagger (ft. Christina Aguilera)’ – Maroon 5

Vous pouvez garantir que si vous étiez à une fête à l’été 2011, «Moves Like Jagger» serait joué au moins cinq fois. Cela ne nous a pas dérangé, bien sûr.

4) « Né comme ça » – Lady Gaga

Il n’y a pas d’autre mot pour décrire «Born This Way» que chef-d’œuvre. Combien de chansons pouvez-vous dire unir et responsabiliser autant de groupes de personnes différents? L’hymne du club était vraiment en avance sur son temps.

5) ‘Run The World (Girls)’ – Beyoncé

Beyoncé est arrivée avec un bop féministe pour toutes les filles du club. «Run The World (Girls)» était tout au sujet du pouvoir des filles mais, bien sûr, Beyoncé nous a offert plusieurs bangers en 2011. Elle a également sorti «Best Thing I Never Had», «Party», «Love On Top» et «Countdown ».

6) «ET» – Katy Perry

Katy Perry a fait ce qu’elle avait à faire avec «ET», en commençant l’année (enfin, il est sorti en février) avec un bop classique. Fait amusant: la chanson était à l’origine destinée au groupe de hip-hop Three 6 Mafia.

7) ‘Jeux vidéo’ – Lana Del Rey

Lana Del Rey nous a tous serrés le cœur de douleur quand elle a laissé tomber son triste bop ‘Video Games’. C’était la chanson parfaite pour regarder avec envie par la fenêtre.

8) « Appelez-moi peut-être » – Carly Rae Jepsen

La chanson entraînante Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen a été un succès instantané. La chanson pop sucrée et sucrée était incroyablement populaire et est restée n ° 1 du Billboard Hot 100 pendant neuf semaines consécutives.

9) « Quelqu’un comme toi » – Adele

Adele est arrivée avec une chanson pour les âmes au cœur brisé avec «Someone Like You». Elle a également sorti «Rumor Has It» cette année-là. Adele savait ce qu’elle faisait.

10) ‘N *** comme à Paris’ – Jay-Z et Kanye West

La façon dont «N *** as In Paris» a été littéralement joué partout vous montre à quel point il a façonné 2011. Hélas, nous n’obtiendrons probablement plus jamais cette combinaison lyrique. Jay-Z et Kanye se sont disputés depuis leur album commun Regarder le trône…

11) « Quelqu’un que je connaissais » – Gotye

«Somebody That I Used To Know» est officiellement devenu l’une des chansons de l’été 2011 à sa sortie. Sans surprise, il a atteint la première place du Billboard Hot 100 et du UK Singles Chart.

12) « Je t’aime comme une chanson d’amour » – Selena Gomez

«Love You Like A Love Song» a fait ce qu’il fallait. Cette piste entraînante a été répétée tout au long de 2011.

13) « Qu’est-ce que l’enfer » – Avril Lavigne

Après le succès de ‘Girlfriend’, Avril Lavigne revient avec un autre banger pop-rock. C’était accrocheur et contagieux, et oui, c’est toujours joué jusqu’à ce jour.

14) « Ce qui vous rend belle » – One Direction

La chanson parfaite n’existe pas… et puis il y a eu «What Makes You Beautiful». La chanson était l’adorable numéro pop que nous méritions.

15) ‘Sur le sol (ft. Pitbull)’ – Jennifer Lopez

Il n’y a aucun moyen que vous ayez pu résister à danser sur «On The Floor». Cela n’arriverait tout simplement pas. Jennifer Lopez et Pitbull ont vraiment créé un chef-d’œuvre qui remplit le sol.

16) « Moyenne » – Taylor Swift

«Mean» était une réponse provocante aux personnes qui avaient critiqué Taylor et c’est une piste puissante. La chanson a également remporté le Grammy de la meilleure chanson country et de la meilleure performance solo country en 2012.

17) ‘Étiquette de prix’ – Jessie J

Jessie J fait irruption sur la scène en 2011, sort son premier album Qui tu es et son deuxième single «Price Tag». «Price Tag» a fait ce qu’elle avait à faire. Elle est optimiste, addictive et la chanson ultime pour le bien-être que vous ne pouvez pas vous empêcher de chanter.

18) « Jusqu’à la fin du monde » – Britney Spears

Britney Spears a créé une chanson de fête pour que les filles se laissent les cheveux. Nous ne pouvons pas la remercier assez.

19) ‘Skyscraper’ – Demi Lovato

Vous pourriez littéralement ressentir l’émotion dans «Skyscraper». C’est la ballade pop parfaite et la chanson parfaite pour quand vous étiez prêt à tout laisser sortir pendant le karaoké.

20) ‘Party Rock Anthem’ – LMFAO

«Party Rock Anthem» a fait ce qu’il a dit sur l’étain. La chanson de fête parfaite pour que tout le monde se lève.

21) ‘Titane’ – David Guetta (feat. Sia)

Si vous étiez assez vieux pour être dans le clurrrb en 2011, vous garantissez que la soirée débuterait avec «Titanium». La voix de Sia et les compétences de DJ de David? Un match fait au paradis.

