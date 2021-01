20e anniversaire d’Onimusha! Souvenons-nous du jeu vidéo Capcom

C’est aujourd’hui le 20e anniversaire d’Onimusha, le légendaire jeu vidéo de Capcom. Souvenons-nous un peu du Japon féodal de ce jeu vidéo sur PlayStation 2.

« Rapide! Un jeu vidéo du Japon féodal sur PlayStation 2 ». Quand vous me dites cela, le plus sûr est qu’Onimusha (également Tenchu ​​3) vous répondra rapidement et c’est que le jeu vidéo Capcom, bien que je ne l’ai pas eu jusqu’à il y a quelques années, est l’un des classiques de le deuxième bureau Sony. Aujourd’hui le 25 janvier est 20e anniversaire d’Onimusha et on se souvient du jeu vidéo Capcom avec un peu de gameplay. Il est clair que je n’ai pas réussi le jeu, mais dans la vidéo, vous pouvez voir la première heure de jeu.

Onimusha nous a mis dans la peau d’un samouraï qui tente de sauver son pays et son pays des hordes de démons. Même Oda Nobunaga fait son truc. C’est drôle, mais la première fois que j’ai entendu le nom de ce personnage historique qui a tenté d’unifier tout le Japon, c’était dans ce jeu.

Capcom propose un Hack & Slash dans lequel le katana en main nous devrons percer. Que plus tard, nous aurons plus d’armes, mais ce qui est cool avec un samouraï est d’aller avec son katana. Contrairement aux nouveaux jeux de ce genre, Onimusha était quelque chose de « différent », et je veux l’expliquer, car ce n’est pas qu’il avait un système de combo assez raffiné pour faire des trucs vraiment fantaisistes avec le contrôleur. De plus, le contrôle était un désastre (maintenant corrigé dans Onimusha: Warlords remaster).

Bien que je ne sache pas s’il faut le définir comme un Hack & Slash, car en le jouant, cela donne le sentiment que nous sommes plus devant un Resident Evil au Japon féodal qu’un Devil May Cry. Et maintenant que je le mentionne, Hideki Kamiya était dans le développement d’Onimusha sur PlayStation 2 (plus tard, il est venu sur Xbox) et il a emprunté plusieurs idées pour Devil May Cry.

Je ne sais pas si c’est vrai, mais à plusieurs endroits, j’ai lu et j’ai même vu une vidéo commentant qu’un bug Onimusha qui permettait des combos aériens a donné à Kamiya l’idée de l’aventure de Dante. En mettant autant d’action dans « Resident Evil 4 », le jeu était si différent qu’ils ont créé une nouvelle série. Vous voyez comment les choses sont.

20 ans d’Onimusha et en attente d’une nouvelle livraison

Depuis PlayStation 2, nous n’avons pas d’acompte Onimusha. Et nous ne verrons probablement JAMAIS sa cinquième partie. Quatre jeux de cette saga sont sortis sur PlayStation 2, chacun mettant en vedette un samouraï. Les experts disent que le meilleur Onimusha est le deuxième volet, que les trois vont bien et que le quatrième a changé beaucoup de choses.

Il y avait aussi une ration d’Onimusha dans la première console Microsoft, ce qui a apporté quelques améliorations par rapport à la version PS2. Mais si vous voulez donner au jeu une bonne cumbia, vous avez une remasterisation sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et Steam qui apporte encore plus d’améliorations. Le contrôle est amélioré, vous pouvez changer d’arme dans le jeu sans avoir à appuyer sur pause et étant un jeu dans lequel nous devons tuer tant de bestioles, c’est bien qu’il soit à 60 images.

Avec l’arrivée de cette remasterisation d’Onimusha: Warlords, les gens s’attendaient à ce que Capcom fasse une annonce majeure concernant la série. Dans la génération de PlayStation 3, Xbox 360 et Wii U, il n’y avait aucun signe d’une nouvelle livraison. Onimusha est une saga complètement morte comme beaucoup d’autres dans l’entreprise. Ahem, Dino Crisis… ahem.