20e anniversaire d’Harry Potter : la bande-annonce de Retour à Poudlard apporte la magie

Dans moins de deux semaines, les rêves de Potterheads deviendront réalité, avec la grande réunion des acteurs et de l’équipe du monde cinématographique de Harry Potter avec le spécial HBO Max, 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard. Le nouveau trailer de l’événement aura des fans qui verseront une larme avec le casting, car la dévotion des fans pour la saga, qui les a changés à jamais, est reflétée par les acteurs qui ont donné vie au monde magique.

Nous entendons le Poudlard Express siffler et nous espionnons nos personnages préférés qui se promènent avec nostalgie sur les quais 9 et 3/4 pour embarquer. Est-ce qu’on vient de voir Drago et Hermione courir dans les bras l’un de l’autre ? Comment Ralph Fiennes ne pouvait-il pas comprendre le poids gigantesque de jouer Lord Voldemort ? Nous pardonnons tous ses débuts moldus. Helena Bonham Carter insérant avec désinvolture ses hélicoptères Bellatrix Lestrange à la joie de Daniel Radcliffe était particulièrement amusante !

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR







Le désir que l’histoire ne se termine jamais a commencé lorsque les « 19 ans plus tard » apparaissent à l’écran, et nous voyons les sorciers que nous avons vu grandir et qui ont réussi à vaincre le Seigneur des Ténèbres, envoyer leurs enfants étudier chez eux. -loin de chez soi, Poudlard. Harry Potter et les reliques de la mort : 2e partie est sorti sur les écrans en 2011, mais on a l’impression que l’épopée est toujours dans le cœur des lecteurs et des téléspectateurs dévoués. Le teaser de la semaine dernière montrait les acteurs ouvrant leurs lettres scellées à la cire, sûrement livrées par un hibou, pour les inviter à une réunion que le monde attendait depuis des décennies.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Annoncé le mois dernier, 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard invite les fans à un voyage magique à la première personne à travers l’une des franchises cinématographiques les plus appréciées de tous les temps, réunissant Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson et d’autres acteurs et cinéastes estimés des huit Harry Potter films pour la première fois pour célébrer l’anniversaire du premier film de la franchise, Harry Potter à l’école des sorciers. D’autres anciens élèves du film Harry Potter se joignant à l’hommage mémorable incluent Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Ian Hart, Toby Jones, Matthew Lewis, Evanna Lynch, le producteur David Heyman et les cinéastes Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell et David Yates. »











« Il y a de la magie dans l’air ici avec cette distribution incroyable, alors qu’ils rentrent tous chez eux dans les décors originaux de Poudlard, où ils ont commencé il y a 20 ans. L’excitation est palpable alors qu’ils se préparent à emmener leurs fans dans un voyage très spécial et personnel, à travers la réalisation de ces films incroyables », a déclaré le producteur exécutif Casey Patterson.

« Ce fut un voyage incroyable depuis les débuts de la Harry Potter à l’école des sorciers film, et voir comment il a évolué pour devenir cet univers interconnecté remarquable a été pour le moins magique », a déclaré Tom Ascheim, président de Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics, dans l’annonce originale de la spéciale en novembre. « Cette rétrospective est un hommage à tous ceux dont la vie a été touchée par ce phénomène culturel, des acteurs et de l’équipe talentueux qui se sont investis corps et âme dans cette franchise cinématographique extraordinaire, aux fans passionnés qui continuent de maintenir l’esprit du monde sorcier vivant 20 ans plus tard. »





20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard arrive comme par magie le jour du Nouvel An sur HBO Max.





Chris Columbus confirme que Robin Williams voulait jouer Lupin dans les films Harry Potter Le réalisateur de Harry Potter à l’école des sorciers, Chris Columbus, a dû dire personnellement à Robin Williams qu’il ne pouvait pas jouer Lupin.

Lire la suite





A propos de l’auteur