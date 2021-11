20e anniversaire de Harry Potter : le teaser de Return to Hogwarts annonce une réunion des acteurs sur HBO Max

WarnerMedia vient d’annoncer que l’original Harry Potter les acteurs se réunissent officiellement pour un spécial HBO Max. Il a été confirmé que Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson rejoindront le réalisateur Chris Columbus, ainsi que d’autres membres de la distribution tout au long de Harry Potter films pour célébrer le 20e anniversaire de la sortie du premier film. La prochaine spéciale touchera les bases des huit films basés sur les livres de JK Rowling, et mettra également en vedette Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Jason Isaacs, Imelda Staunton, Tom Felton, Oliver Phelps, James Phelps, Mark Williams, Alfred Enoch, Bonnie Wright, Evanna Lynch, Ian Hartm, et plus encore. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle de 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard au dessous de.

« Ce fut un voyage incroyable depuis les débuts de la Harry Potter à l’école des sorciers film, et voir comment il a évolué pour devenir cet univers interconnecté remarquable a été pour le moins magique », a déclaré Tom Ascheim, président de Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics, dans un communiqué. « Cette rétrospective est un hommage à tous ceux dont la vie a été touchée par ce phénomène culturel – des acteurs et de l’équipe talentueux qui se sont investis corps et âme dans cette franchise de films extraordinaires aux fans passionnés qui continuent de maintenir l’esprit du monde sorcier vivant 20 ans plus tard. »

« 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard » est produit par Warner Bros. Unscripted Television en association avec Warner Horizon au Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter. L’émission spéciale est produite par Casey Patterson de Casey Patterson Entertainment (« Une spéciale de l’aile ouest pour profiter quand nous votons tous ») et Pulse Films (« Beastie Boys Story »).

« Il y a de la magie dans l’air ici avec cette distribution incroyable, alors qu’ils retournent tous chez eux dans les décors originaux de Poudlard, où ils ont commencé il y a 20 ans », a commenté Casey Patterson. « L’excitation est palpable alors qu’ils se préparent à emmener leurs fans dans un voyage très spécial et personnel, à travers la réalisation de ces films incroyables. »

Un premier aperçu exclusif de la prochaine spéciale fera ses débuts lors de la première de la série de concours de quiz de style bracket Harry Potter : Tournoi des maisons de Poudlard le 28 novembre à 20 h HE sur TBS et Cartoon Network. Organisé par Helen Mirren, l’événement en quatre parties mettra en vedette des fans en compétition pour remporter le Tournoi des Maisons trophée de championnat, et comportera quelques camées de l’original Harry Potter des films dont Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson et Luke Youngblood, ainsi que les superfans Pete Davidson et Jay Leno. Tournoi des maisons de Poudlard commencera également à diffuser sur HBO Max le 1er janvier.

HBO Max commencera à diffuser 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard le samedi 1er janvier 2022. Il a également été signalé que TBS et Cartoon Network diffuseraient également l’émission spéciale au cours du printemps 2022. L’émission spéciale HBO Max sera diffusée avant les débuts en salles de Warner Bros. Pictures de Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, qui doit actuellement sortir le 15 avril 2022. Restez à l’écoute pour plus de détails à suivre à mesure que la date de première se rapproche.

