20e anniversaire de Harry Potter : l’affiche du retour à Poudlard réunit le monde des sorciers

Cette année marque le 20e anniversaire du phénomène littéraire, la série Harry Potter de JK Rowling, qui arrive au grand écran. La série et les films ont déplacé le monde, introduit des mots dans le lexique du monde entier et continuent d’être une prime pour le matériel source pour les films et les pièces de théâtre d’aujourd’hui. Il n’est pas étonnant que HBO Max ait invité le monde au 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard spécial où les acteurs se réuniront pour discuter, célébrer et se remémorer le moment unique de leur vie où ils créaient la magie. Le gang est de nouveau réuni dans la nouvelle affiche !







Les membres de la distribution qui ont été annoncés incluent Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch , Matthew Lewis et Evanna Lynch. Si vous avez raté la bande-annonce de l’événement, commencez à vous pomper ! C’est ici!

Emma Watson a commencé à célébrer et à avoir hâte de retrouver ses camarades de casting le mois dernier, et est allée sur Instagram pour partager l’excitation et les souvenirs, en disant : « Harry Potter était ma maison, ma famille, mon monde et Hermione (est toujours) ma préférée personnage fictif de tous les temps. Je pense qu’un journaliste a dit un jour que c’était irritant combien de fois au cours d’une interview j’ai mentionné à quel point j’avais de la chance et j’ai commencé à compter… MAIS JE SAVAIS BIEN !!! Et je sais toujours.

« Je suis fier non seulement de ce que nous, en tant que groupe, avons contribué en tant qu’acteurs à la franchise, mais aussi en tant qu’enfants qui sont devenus de jeunes adultes qui ont suivi ce chemin. Je regarde mes collègues membres de la distribution maintenant et je suis tellement fier de qui tout le monde a Je suis fier que nous ayons été gentils les uns envers les autres, que nous nous soyons soutenus et que nous ayons organisé quelque chose de significatif.

« Merci aux fans qui ont continué à montrer leur soutien bien après la fermeture du dernier chapitre. La magie du monde n’existerait pas sans vous. Merci de vous être battu pour en faire un endroit aussi inclusif et aimant. l’équipe qui a fait ces films tout le temps. Merci pour tout votre travail acharné aussi – je sais que vos contributions sont parfois négligées. Joyeux 20e anniversaire Potterheads ! Nous espérons que vous apprécierez le 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard qui diffusera le Nouvel An jour, le 1er janvier sur HBO Max. ⚡️ Beaucoup à attendre. 😊 E x »

« Ce fut un voyage incroyable depuis les débuts de la Harry Potter à l’école des sorciers film, et voir comment il a évolué pour devenir cet univers interconnecté remarquable a été pour le moins magique », a déclaré Tom Ascheim, président de Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics, dans l’annonce originale de la spéciale en novembre. « Cette rétrospective est un hommage à tous ceux dont la vie a été touchée par ce phénomène culturel – des acteurs et de l’équipe talentueux qui se sont investis corps et âme dans cette franchise de films extraordinaires aux fans passionnés qui continuent de maintenir l’esprit du monde sorcier vivant 20 ans plus tard . »







Branchez-vous et apportez vos baguettes pour le 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard le jour du Nouvel An de HBO Max.





