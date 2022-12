2022, l’année où WhatsApp s’est mis en marche : 9 changements et améliorations apportés à l’application

in

Tout au long de l’année 2022, WhatsApp a reçu une bonne poignée de nouvelles sous la forme de nouvelles fonctionnalités. Passons en revue tous.

Améliorations des appels, mode multi-appareils, réactions… On passe en revue les meilleures nouveautés arrivées sur WhatsApp cette année

2022 est presque terminée, et avec elle une année importante pour l’application de messagerie la plus utilisée au monde. Whatsapp a considérablement évolué au cours des douze derniers mois, à travers des améliorations et des changements avec lesquels il aspire à continuer d’être le service de référence dans son domaine.

Maintenant que le début de la nouvelle année est sur nous, nous voulions nous arrêter un instant et revoir, un par un, les meilleures nouvelles qui sont arrivées sur WhatsApp en 2022.

Améliorations du lecteur de mémos vocaux

Ce fut l’un des premiers changements apportés à l’application, et certainement l’un des plus importants également. Au début de l’année, lecteur de mémo vocal WhatsApp a subi une révolution, en ajoutant des fonctions telles que la possibilité de continuer à écouter les messages audio lorsque vous quittez les chatsou mettre en pause et reprendre l’enregistrement d’un mémo vocal sans avoir à recommencer.

a également présenté le visualisation des audios sous forme d’ondesou la possibilité de écouter les messages vocaux avant de les envoyer.

Bien sûr, l’option de accélérer les mémos vocaux à 1,5x ou 2xl’un des changements les plus attendus par les utilisateurs de l’application de messagerie, qui a finalement atterri sur WhatsApp début 2022.

Les communautés arrivent

Une autre fonction récemment débarquée sur la plateforme de messagerie est celle qui permet créer des communautés. Dans ceux-ci, les personnes intéressées par le même sujet peuvent regrouper différents groupes qui maintiennent une structure.

Il s’agit d’une version quelque peu différente de canaux de télégrammeoù les membres peuvent rejoindre et profiter d’outils non disponibles dans les groupes « normaux », tels que la possibilité de créer des sous-groupes, d’avoir plusieurs discussions, de faire des annonces et plus encore.

Envoi de fichiers encore plus volumineux

Un changement apparemment mineur mais très important s’est produit au début de l’année, lorsque WhatsApp a annoncé l’arrivée de l’envoi de fichiers d’une taille maximale de 2 Go, surpassant ainsi ce que proposent d’autres applications de messagerie, comme Telegram. Et pas seulement : selon différents tests, le la vitesse d’envoi des fichiers est plus élevée dans WhatsApp par rapport aux autres applications de messagerie instantanée.

Réagir aux messages est désormais possible

Dans le but de réduire la saturation des SMS dans les chats individuels et de groupe, WhatsApp a introduit la possibilité de réagir aux messages avec des emojiscomme cela pourrait déjà être fait dans d’autres applications de messagerie.

Tout au long de l’année, WhatsApp a continué d’améliorer cette fonctionnalité, permettant réagir aux messages avec n’importe quel emojiet même en donnant la possibilité de réagir aux états des autres utilisateurs.

Groupes avec plus de personnes

En plus d’augmenter la taille des fichiers pouvant être envoyés, WhatsApp a également a décidé d’augmenter la limite de participants qu’ils peuvent faire partie d’un groupe jusqu’à 512 personnes.

Nouvelles fonctionnalités de confidentialité

Cette année, WhatsApp s’est concentré sur l’amélioration de la Confidentialité et sécurité des utilisateurs de sa plateforme, à travers différentes mesures qui ont été très bien accueillies par la majorité du public.

L’une des premières à arriver fut l’option de quitter les groupes « silencieusement », pour que les autres participants ne le sachent pas. Désormais, seuls les administrateurs sont informés qu’un membre a décidé de quitter le chat.

D’autre part, il est déjà possible cacher que vous êtes en ligne dans WhatsApp qui tu veux

Les messages à affichage unique Ils ne sont pas venus sur WhatsApp cette année, mais la société a ajouté plusieurs améliorations à cette fonction ces derniers mois. L’un d’eux est constitué de la verrouillage de la capture d’écranil n’est donc plus possible de capturer les images reçues à l’aide de cette fonction.

WhatsApp Business évolue

2022 a également été une année importante pour le version de WhatsApp destinée aux entreprises et aux professionnels. En fait, ce 2022 a vu l’un des changements les plus pertinents de l’histoire de la plate-forme, étant donné qu’il a été décidé ouvrir l’API pour que tous les types d’entreprisesquelle que soit leur taille, pourraient bénéficier des avantages que WhatsApp Business peut apporter à votre entreprise.

A également ajouté un moteur de recherche d’entreprise dans l’application de messagerie elle-même, en pouvant consulter plus facilement leurs données et en accélérant le processus de contact via le service.

Avatars dans WhatsApp

Comme prévu depuis longtemps, voyant le travail de Meta sur d’autres plateformes, les avatars sont enfin arrivés sur WhatsApp en 2022, offrant aux utilisateurs la possibilité de créer leur propre versions numériquesqui pourra ensuite être utilisée comme image de profil, ou pour générer un pack d’autocollants personnalisé.

Pour le moment, l’utilisation des avatars dans WhatsApp est quelque peu limitée, bien qu’au fil du temps, de nouvelles fonctions seront ajoutées, telles que la possibilité de utiliser un avatar comme « filtre » dans les appels vidéo.

Les appels WhatsApp évoluent

Tout au long de 2022, nous assistons également à l’arrivée de améliorations et modifications majeures Dans appels et appels vidéo de whatsapp.

En ce sens, les appels vidéo ont quadruplé la limite de participants jusqu’à ce que vous atteigniez 32et la prise en charge de « l’image dans l’image » a été introduite dans la version iOS de WhatsApp.

D’autre part, dans les appels, l’option de message ou désactiver des participants spécifiquesainsi qu’une fonctionnalité qui vous permet de créer et de partager des liens d’appel afin que d’autres personnes puissent les rejoindre.

En plus de toutes les nouvelles susmentionnées, WhatsApp a reçu un beaucoup de petits changements et améliorations tout au long de l’année dernière, que nous avons couverte depuis Andro4all avec l’arrivée de chaque mise à jour de l’application.

