2022 In Tech : Du ChatGPT aux caméras de smartphone 200MP, voici les développements les plus vitaux de l’année

31 décembre 2022 19:59:18 IST

Le rythme auquel la technologie dans son ensemble a augmenté chaque année a été phénoménal. 2022, cependant, était dans une ligue à part. Il y a eu de magnifiques pièces de technologie qui sont devenues courantes cette année. Des bots IA génératifs comme ChatGPT et DALL-E à un ordinateur portable tout écran qui peut en fait être plié ou aplati comme une tablette, la technologie grand public a vu beaucoup de choses.

Nous examinons certaines des meilleures technologies que l’industrie technologique avait à offrir cette année. De toute évidence, ces choses ont le potentiel d’avoir un impact sur l’industrie technologique pendant longtemps.

IA générative – Dall E et ChatGPT

Plusieurs organisations travaillent sur l’IA générative depuis près d’une décennie maintenant, mais les avancées que nous avons constatées cette année étaient tout simplement phénoménales. Les générateurs d’images comme DALL-E étaient très populaires plus tôt cette année. Cependant, rien ne vaut la notoriété de ChatGPT.

Enfin, nous avons un modèle de langage IA qui fonctionne réellement comme il se doit. Et bien que ce ne soit pas encore le substitut parfait à une recherche Google, nous avons hâte de voir ce qui se passera avec ChatGPT, quand il sera enfin formé sur des ensembles de données après 2021, et pourra réellement commencer à extraire des résultats d’Internet. comme.

Architecture hybride dans les processeurs

Intel a introduit le concept d’architecture hybride dans les processeurs de bureau et d’ordinateur portable avec leurs processeurs de 12e génération. Avec les processeurs Intel de 13e génération, ils ont élevé l’architecture hybride à un tout autre niveau.

Non seulement les processeurs modernes sont beaucoup plus puissants et stables lorsqu’ils traitent des tâches à haute intensité, mais les processeurs Intel de 13e génération sont également plus économes en énergie. Les architectures hybrides, d’Intel et d’AMD, seront une caractéristique clé de la conception de processeurs pour les années à venir.

Rien Téléphone (1)

Les fabricants de smartphones ont commencé à jouer la sécurité avec la conception de leurs appareils. En conséquence, les conceptions de smartphones sont devenues plutôt ennuyeuses. En plus de fabriquer un très bon téléphone, Nothing Company a fait un énorme bond en avant en termes de design avec son premier téléphone, le Nothing Phone (1).

L’interface de glyphe qu’ils ont implémentée sur Phone (1) peut ne pas sembler si importante au départ. Cependant, c’est de loin la chose la plus innovante qu’un fabricant de smartphones ait faite en termes de design depuis des années. Nous ne pouvons qu’imaginer à quoi ressemblera Nothing Phone (2) ou le successeur spirituel du Nothing Phone (1).

Webcam Insta360 Link UHD 4K IA

Il y a des webcams et puis il y a la webcam Insta360 Link UHD AI. L’Insta360 Link est une webcam 4K alimentée par l’IA montée sur un cardan à 3 axes. Il est livré avec une gamme de modes et de capacités de capture, comme le suivi des mouvements de l’IA, qui plaira aux vidéastes.

Il a également une exposition automatique et une reproduction des couleurs exceptionnellement étonnantes. Bien sûr, c’est très cher et exagéré pour la plupart des gens, mais pour les streamers, cela en vaut vraiment la peine. Le lien Insta360 a établi la référence pour ce que les webcams sont censées être.

Capteur d’appareil photo pour smartphone 200MP de Samsung

Cette année a vu le premier capteur d’appareil photo 200MP dans un smartphone. Le capteur en question était le capteur Samsung ISOCELL HP1, qui a été présenté dans un tas de smartphones cette année, et nous parions qu’en 2023, nous verrons de nombreux autres fabricants de smartphones emprunter cette voie.

Samsung a déjà commencé à travailler sur un capteur d’appareil photo 400MP et devrait le lancer d’ici 2024 ou 2025. Le géant sud-coréen a déjà révisé le capteur ISOCELL HP1 200MP existant et a lancé le capteur ISOCELL HP3 plus tôt cette année. Le HP3 est un capteur beaucoup plus raffiné et sera d’abord vu dans le prochain Galaxy S23 Ultra de Samsung.

Asus Zenbook 17 Fold OLED

Les écrans pliables existent depuis un certain temps. Cependant, les ordinateurs portables, avec des écrans pliables, vont sûrement intégrer le concept. Asus Zenbook 17 Fold OLED à cet égard, pourrait très bien changer la donne, car il s’agit d’un tout nouveau facteur de forme pour un ordinateur portable. Vous pouvez soit utiliser l’ordinateur portable avec son écran 17,3 pouces 2560 x 1920 entièrement déplié et couplé avec un clavier et un trackpad Bluetooth.

Ou vous pouvez plier l’écran pour obtenir deux écrans de 12,5 pouces 1920 x 1280. L’écran inférieur peut être utilisé comme clavier à écran tactile ou recouvert d’un clavier à fixation magnétique pour une expérience plus traditionnelle de style ordinateur portable. Nous parions qu’en 2023, nous verrons encore plus d’ordinateurs portables de ce facteur de forme.

