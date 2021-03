2021 Golden Globes Edition partage son «In Memoriam» en ligne

En ce moment, la 78e cérémonie de remise des prix a lieu « Golden Globe», Dans lequel les membres de la presse étrangère en États Unis récompenser les plus remarquables du cinéma et de la télévision, en comptant sur la présence de Tina Fey Oui Amy Poehler, qui présentera les gagnants à distance avec le premier en New York et le second dans Les anges.

Bien que le format de la cérémonie soit quelque peu différent, puisque la pandémie éviterait une cérémonie appropriée en personne, de nombreux candidats de ce soir présenteraient des vidéos préenregistrées, tandis que d’autres sont liés par appel vidéo.

Malgré ces changements importants, l’un de ses principaux éléments reste intact: son site internet traditionnel. « En mémoire», Qui comprendra cette année des noms tels que Christopher Plummer, Cloris Leachman, Cicely Tyson, Sean Connery ou Joel Schumacher.

Contrairement au oscar ou d’autres récompenses similaires, la cérémonie du Golden Globe il ne se caractérise pas par la présentation des noms des illustres défunts dans des montages audiovisuels. Au lieu de cela, les organisateurs créeraient un site Web annuel dans lequel une notice nécrologique personnalisée serait partagée à chacun des défunts, mettant en évidence chacune de leurs réalisations les plus importantes.

Curieusement, parmi les lauréats, le nom de Chadwick BosemanCélébrez votre participation à la MCU pour son rôle de Panthère noire, décédé à 43 ans d’un cancer du côlon. Cependant, cela ne signifie pas que les organisateurs de la cérémonie l’ont complètement oublié.

Boseman a reçu une nomination à titre posthume dans la catégorie « Meilleur acteur dans un long métrage dramatique » pour son travail dans « Fond noir de Ma Rainy« , Un film dans lequel il joue aux côtés de Viola Davis sous la direction de George C. Wolfe.

Parmi les présentateurs de ce soir, il y a des noms comme Margot Robbie, Joaquin Phoenix, Bryce Dallas Howard, Kristen Wiig, Awkwafina, Renee Zellweger, Christopher Meloni, Rosie Perez, Christian Slater, Kate Hudson, Kenan Thompson, Sterling K. Brown ou Michael Douglas.

Norman Lear recevra le prix Carol Burnet, tandis que l’actrice et militante Jane Fonda prendra le prix Cecil B. DeMille pour leurs contributions à l’industrie.