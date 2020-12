2021 devrait être l’année où l’humanité arrête la guerre contre la nature, plaide le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres

The Associated Press03 déc.2020 12:09:30 IST

Alors qu’une année extrême pour les ouragans, les incendies de forêt et les vagues de chaleur touche à sa fin, le chef des Nations Unies a mis au défi les dirigeants du monde de faire de 2021 l’année où l’humanité met fin à sa «guerre contre la nature» et s’engage pour un avenir sans carbone qui réchauffe la planète la pollution.

Avec de nouveaux rapports mettant en évidence le climat record de 2020 et l’extraction croissante de combustibles fossiles qui déclenchent le réchauffement climatique, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lancé un autre appel urgent pour lutter contre le changement climatique. Il était teinté d’optimisme mais a lancé de terribles avertissements, alors que l’ONU se prépare pour un sommet virtuel sur le climat le 12 décembre en France à l’occasion du cinquième anniversaire de l’accord historique de Paris sur le climat de 2015.

«L’état de la planète est brisé», a déclaré Guterres dans un discours à l’Université de Columbia. «L’humanité fait la guerre à la nature. C’est suicidaire. »

«Les incendies et les inondations apocalyptiques, les cyclones et les ouragans sont de plus en plus la nouvelle norme», a-t-il déclaré.

Dans un rapport, l’Organisation météorologique mondiale a déclaré que cette année devrait se terminer environ 1,2 degrés Celsius (2,2 degrés Fahrenheit) plus chaud que la dernière moitié des années 1800, que les scientifiques utilisent comme référence pour le réchauffement causé par les gaz piégeant la chaleur de la combustion. de charbon, de pétrole et de gaz naturel. La plupart de la chaleur emprisonnée va dans les mers du monde, et les températures des océans sont maintenant à des niveaux records. Cela signifie également que 2020 sera l’une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées.

«Il y a au moins une chance sur cinq qu’elle dépasse temporairement 1,5 degré Celsius d’ici 2024», a déclaré le Secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas. L’accord de Paris sur le climat s’est fixé comme objectif de ne pas dépasser un réchauffement de 1,5 degré (2,7 degrés Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle.

Une nouvelle analyse des scientifiques de Climate Action Tracker qui surveillent la pollution par le carbone et qui s’engage à la réduire a déclaré que les engagements publics de réduction des émissions, s’ils étaient maintenus, limiteraient le réchauffement à environ 2,6 degrés Celsius (4,7 degrés Fahrenheit) et peut-être aussi bas que 2,1 degrés Celsius.

Guterres a vu l’espoir dans les promesses de plus de 100 pays selon lesquelles d’ici le milieu du siècle, ils n’ajouteront pas plus de gaz piégeant la chaleur dans l’atmosphère que les arbres et la technologie ne peuvent éliminer, ainsi que des réductions de la pollution à court terme. La Chine et le président élu américain Joe Biden ont promis des émissions nettes de carbone zéro.

«Je crois fermement que 2021 peut être un nouveau type d’année bissextile – l’année d’un bond en avant vers la neutralité carbone», a déclaré Guterres.

Mais il a déclaré que les deux rapports de l’ONU mercredi « expliquent à quel point nous sommes proches de la catastrophe climatique. »

Lorsque les pays dépensent des milliards de dollars pour se remettre du ralentissement économique déclenché par la pandémie, Guterres a déclaré qu’ils devaient le faire d’une manière qui mettait l’accent sur l’énergie propre.

Les nations devraient arrêter de financer et de subventionner les combustibles fossiles, a-t-il déclaré. Et les pays doivent tenir leur promesse de Paris de dépenser 100 milliards de dollars par an pour aider les pays les plus pauvres à développer une énergie plus propre.

Guterres a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen pour le monde de freiner le changement climatique «sans le leadership américain» et a exhorté les étudiants et les autres Américains à faire «tout ce que vous pouvez» pour que leurs gouvernements réduisent les émissions plus rapidement.

L’un des nouveaux rapports a révélé que les pays devraient réduire la production de pétrole, de charbon et de gaz naturel de 6% chaque année d’ici 2030 pour empêcher les températures mondiales d’augmenter de plus de 1,5 degré Celsius. Au lieu de cela, un examen de huit grands pays producteurs de combustibles fossiles a montré qu’ils prévoyaient d’augmenter la production de 2% par an. Cela signifie que deux fois plus de carburant à base de carbone arriverait sur le marché que possible pour maintenir l’objectif de Paris à portée de main.

Les gouvernements du Groupe des 20 grandes économies émergentes ont jusqu’à présent engagé plus d’argent pour soutenir les secteurs des combustibles fossiles que pour stimuler le déploiement des énergies renouvelables, selon le rapport.

La co-auteure Ivetta Gerasimchuk de l’Institut international du développement durable a déclaré qu’investir dans le pétrole, le charbon et le gaz n’avait plus de sens économique car les énergies renouvelables deviennent moins chères que les combustibles fossiles. Mais, a-t-elle déclaré, «nous voyons qu’au lieu de laisser mourir ces projets de combustibles fossiles, les gouvernements les ressuscitent d’entre les morts.»

Le rapport de l’OMM a révélé que le réchauffement climatique s’aggrave pour les sept indicateurs climatiques clés, mais le problème augmente la souffrance humaine au cours d’une année déjà mauvaise.

«En 2020, plus de 50 millions de personnes ont été doublement touchées: par les catastrophes liées au climat (inondations, sécheresses et tempêtes) et la pandémie COVID-19», indique le rapport. «Les pays d’Amérique centrale souffrent du triple impact des ouragans Eta et Iota, du COVID-19 et des crises humanitaires préexistantes.»

Parmi les dizaines d’extrêmes, le rapport a mis en évidence:

– Un record de 30 Atlantique nommé tempêtes tropicales et ouragans.

–Death Valley, en Californie, a atteint 129,9 degrés (54,4 degrés Celsius), la plus chaude que le monde ait connue en 80 ans.

– Des incendies de forêt enregistrés ont frappé la Californie et le Colorado dans l’ouest des États-Unis, après une saison d’incendie majeure et une chaleur record en Australie.

– L’Arctique a connu des incendies de forêt records et une vague de chaleur prolongée culminant en une marque de 100 degrés (38 degrés Celsius) en Sibérie en juin.

– La glace de mer de l’Arctique basse enregistrée a été signalée pour avril et août et le minimum annuel, en septembre, était le deuxième plus bas jamais enregistré.

– Plus de 2000 personnes sont mortes lors des pluies estivales et des inondations record au Pakistan et dans les pays voisins.

Bien que ces événements ne puissent pas être imputés uniquement au changement climatique, «ce sont les types d’événements que les scientifiques craignent d’augmenter en raison du changement climatique», a déclaré Natalie Mahowald, climatologue à l’Université Cornell, qui ne faisait pas partie du rapport.

«Les activités humaines sont à la base de notre descente vers le chaos», a déclaré Guterres. « Mais cela signifie que l’action humaine peut le résoudre. »

