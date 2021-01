2020, une belle année pour les réalisatrices

Selon une étude récente du Centre de l’Université d’État de San Diego pour l’étude des femmes à la télévision et au cinéma, 2020 a été une excellente année pour les cinéastes hollywoodiens, établissant des chiffres records pour leurs films.

Les femmes représentaient 16% des réalisateurs qui ont travaillé sur les 100 films les plus rentables en 2020, une note qui, bien que faible pour la représentation féminine derrière la caméra, est beaucoup plus élevée que les années précédentes.

Ces chiffres représentent une augmentation de 12% par rapport à 2019, qui avait déjà eu une performance de 4% supérieure à 2018. Bien que nous soyons encore loin de la parité entre réalisateurs des différents sexes, ces données marquent la tendance d’Hollywood à vous fournir plus de possibilités pour les femmes d’exprimer leurs idées sur grand écran.

Certains des plus importants étaient Niki Caro avec la première de Mulán sur Disney Plus; Patty Jenkins avec sa Wonder Woman 1984 dans les théâtres et HBO Max; Cathy Yan avec Birds of Prey de DC Comics; entre autres. De plus, Chloe Zhao a réalisé Nomadland, qui, bien qu’il n’ait pas eu sa première au public en 2020, a été présenté dans divers festivals et est l’un des candidats au nouvel opus des Oscars.







« La bonne nouvelle est que nous avons vu deux années consécutives de croissance pour les femmes à la tête », a déclaré le Dr Martha Lauzen, directrice du centre, dans un communiqué. «Cela rompt un modèle historique récent dans lequel les chiffres augmentent d’un an et diminuent l’année suivante. La mauvaise nouvelle est que 80% des plus grands films n’ont toujours pas de femme aux commandes « .

À l’horizon 2021, la présence féminine dans les coulisses devrait continuer à augmenter. Certaines des personnalités les plus importantes seront Chloe Zhao, qui sera en charge du nouveau film Marvel, The Eternals; Cate Shortland dirige Black Widow; et Lana Wachowski avec Matrix 4.