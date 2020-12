2020, l’année où Xiaomi a dépassé Apple dans les ventes mobiles

Xiaomi poursuit son ascension et n’a que Huawei et Samsung devant.

Les chiffres de Xiaomi pour le troisième trimestre de 2020 sont tout simplement spectaculaires. Les différents rapports élaborés autour des chiffres de vente du période entre le 1er juillet et le 30 septembre Ils conviennent que la société chinoise termine l’année en grand et la dernière version de Gartner le confirme également.

Selon ces données, Xiaomi se souviendra non seulement de 2020 pour avoir certifié un record de ventes et de revenus, mais aussi pour être le moment où la firme asiatique se goûter à la pomme.

2020 se termine en beauté

Xiaomi fera partie de ces entreprises privilégiées qui pourront s’exprimer dans le futur 2020 comme une année fructueuse. Votre chiffre d’affaires, votre croissance et votre part de marché Au troisième trimestre de cette année, ils ne laissent aucun doute sur son ascension vertigineuse à laquelle seuls deux rivaux restent à atteindre, Huawei et Samsung.

Parce qu’avec les chiffres en main, Apple ce n’est pas un rival. Xiaomi vend déjà plus que la société Cupertino, elle a un pourcentage de croissance sensiblement plus élevé, comme si cela ne suffisait pas, elle a déjà plus de parts de marché. Maintenant, l’objectif est de conserver ces données et de continuer à grandir.

Xiaomi vendu au troisième trimestre de 2020 44,4 millions de smartphones, près de 4 millions de plus qu’Apple (40,6 millions d’unités vendues) et 11 millions de plus qu’à la même période de 2019. C’est l’entreprise qui a gagné le plus de parts de marché par rapport à l’année précédente (34,9% de plus) et aussi la qui a plus de part de marché (12,1% contre 8,5% en 2019). On le voit mieux dans le tableau suivant.

Pour continuer la comparaison avec Manzana, la société californienne vendu 235 000 terminaux de moins qu’au cours des trois mêmes mois de l’année dernière, il a connu une baisse de 0,6% de sa croissance bien qu’il ait gagné 0,6% de part de marché en plus.

Avec son bon travail, Xiaomi a détrôné Apple des 3 premières marques qui vendent le plus de smartphones au monde et dirigez-vous directement vers sa prochaine cible, Huawei. Cette dernière se poursuit en chute libre, avec 14 millions d’unités de moins vendues et une baisse de 21,3%.

Enfin pour le moment Samsung reste intraitable et inaccessible en premier lieu avec près de 81 millions de ventes et une solidité qui marque sa croissance de 2,2%. C’est doux, mais c’est toujours de la croissance.

Nous attendrons les statistiques des trois derniers mois de cette année turbulente 2020.

