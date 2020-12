2020, l’année où les prix des produits phares d’Android ont grimpé en flèche

Les téléphones mobiles sont de mieux en mieux, mais aussi beaucoup plus chers.

Le prix des smartphones continue de croître comme de la mousse. Au cours de cette 2020 qui touche à sa fin, nous avons constaté d’importantes améliorations dans des aspects tels que l’appareil photo ou la batterie, mais aussi un hausse incontestable du prix des smartphones.

De plus en plus de marques se lancent dans Segment premium et de la compétitivité est venue l’amélioration des avantages, mais aussi un coût beaucoup plus élevé pour les utilisateurs. Les entreprises ne craignent plus la barrière psychologique des 1000 euros: Apple s’est aventuré et, comme toujours, les autres ont suivi sans égard.

Fait intéressant, la société de Cupertino a été la seule à avoir légèrement baissé le prix de son produit phare, le iPhone 12 Pro Max par rapport à 2019. Bien sûr, votre iPhone 12 standard est plus cher que l’iPhone 11 mais, en contrepartie, la version Mini est apparue, plus abordable.

Même une signature comme OnePlus, qui se vantait de prix vraiment bas, a sauté sur la vague. Leurs mobiles n’atteignent pas les 1 000 euros, mais de temps en temps. Il y a deux ans, il laissait déjà entendre que sa politique de prix avait changé et en 2020, il a été entièrement consommé avec le OnePlus 8 Pro. Bien sûr, par performance, nous parlons d’un terminal formidable, personne ne dit que cela ne vaut pas la peine.

Les nomenclatures comme « excuse »

Il y a un petit truc que toutes les entreprises ont utilisé pour augmenter le prix de leurs smartphones haut de gamme, à l’exception d’Apple, encore une fois. Ceux-ci ont peut-être conservé le coût de leurs modèles standard, mais ils sont partis les versions émergentes « Ultra », « Pro » ou « + » qui sont le crochet parfait. Vous êtes, pour un peu plus offrent des mises à niveau et des fonctionnalités avancées, un appât parfaitement tiré pour le l’augmentation des prix est déguisée. Voyons quelques exemples.

OnePlus 7 à partir de 2019, 459 € ~ OnePlus 8 à partir de 2020, 612 €.

Xiaomi Mi 9 de 2019, à partir de 2999 yuans ~ Xiaomi Mi 10 de 2020, à partir de 3999 yuans.

Samsung Galaxy S10 2019, de 819 € à 2020 Samsung Galaxy S20, à partir de 1072 €.

OnePlus 7T Pro 704 € ~ OnePlus 8 Pro 827 €.

Huawei Mate 30 Pro 1056 € ~ Huawei Mate 40 Pro 1378 €.

Quelles sont les marques derrière? Dans l’évidence. Les téléphones portables sont mieux, beaucoup mieux. Vos lunettes peuvent déjà remplacer sans égard aux caméras professionnelles, par exemple, ou les gros processeurs nous permettent déjà d’avoir de petits ordinateurs dans la paume de notre main.

Cependant, tout cela peut ne pas être suffisant pour les consommateurs. La résurgence des téléphones portables à 400 euros n’est pas un hasard. L’argent au jour le jour donne ce qu’il donne et, s’il continue comme ça, les smartphones deviendront un article de luxe que tout le monde ne peut pas se permettre.

