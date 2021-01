‘2020 Game’ est un jeu fantastique qui revit tous les événements de 2020 sur une base de plateforme

2020, quelle année, hein. Ça fait des montagnes russes que tu rires à Disneyland. Il y a eu de tout: des incendies en Australie, une pandémie (qui est toujours présente), des quarantaines et des confinements, des élections aux États-Unis, des théories du complot de la 5G et du coronavirus … Très complet, le sujet typique qui vous tombe sur Selectividad et vous commencez à trembler.

Blagues à part, 2020 a été une année dont nous nous souviendrons tous et qui, grâce à Max Garkavyy, développeur de jeux vidéo, on peut faire revivre sous la forme d’un jeu vidéo de plateforme de manière humoristique. Garkavyy a créé ‘2020 Game’, un jeu gratuit qui peut être joué à partir du navigateur (à la fois sur PC et mobile) qui passe en revue les principaux événements de 2020 et qui en vaut la peine du début à la fin. Ensuite, nous allons passer en revue tout ce que le jeu nous montre, donc si vous voulez être pris par surprise, jouez avant et nous nous lirons au retour.

Le jeu de l’année, littéralement

Tout commence en 2019, dans une prairie verdoyante avec un ciel clair et des petits oiseaux chantant pendant que « Morning – Peer Gynt Suite No.1 » joue. Là, notre aventure commence. Les contrôles sont très simples: A et D pour se déplacer latéralement et W ou la barre d’espace pour sauter. Bientôt, nous avons atteint l’Australie, où nous devrons survivre aux incendies qui ont dévasté le pays au début de 2020.

Ensuite, nous arrivons au COVID-19, juste au moment où une chauve-souris passe au-dessus de nos têtes. Après avoir mis un masque que nous avons trouvé sur scène comme objet de collection, il va falloir sauter et esquiver les virus éparpillés sur la scène, obtenir de la nourriture et (beaucoup) du papier toilette pour, peu de temps après, traverser une série d’établissements fermés, survivre à la chute des marchés et rentrer chez nous, où nous passerons le quarantième. De manière très intelligente, le jeu nous enferme chez nous et ne nous permet pas de sortir tant que le papier toilette et certains livres ne sont pas épuisés.

Ensuite, les jeux nous emmènent dans un paysage avec ciel clair et dauphins sauteurs, faisant référence au fait que l’arrêt que le monde a subi à la mi-2020 a en quelque sorte aidé la nature à reprendre son souffle. Peu de temps après, nous devrons survivre au télétravail, en sautant à travers les nuages ​​avec des titres comme « Zoom Call », « You are muted » et « Pouvez-vous voir mon écran? »

Puis le jeu nous emmène sur un mur avec un George Floyd Graffiti, dont la mort a déclenché des protestations et des manifestations à travers le monde sous le slogan «Black Lives Matter». Juste après, notre avatar devra passer devant une antenne 5G émettant un coronavirus. C’était un canular, évidemment, mais rappelez-vous que certaines personnes ont pu brûler des antennes 5G à cause de cela.

Après avoir réussi ce test, «2020 Game» nous emmène à la montée en puissance de TikTok. Nous passerons devant un écran qui émule son interface pendant que « Say so » de Doja Cat joue. Si vous utilisez TikTok, vous savez sûrement que cette chanson est devenue virale au milieu de l’année. Puis nous arrivons aux inondations, aux élections américaines, à la deuxième vague du coronavirus, à Noël et, enfin jusqu’en 2021. Que voyons-nous cette année? Mieux vaut voir par vous-même, il n’y a pas de gaspillage.

Le jeu est très simple et, à moins que vous ne fassiez une erreur stupide, il sera rare que vous mouriez et que vous deviez partir d’un point de contrôle. Cependant, Twitter a été rempli de gens qui parlent de lui et Garkavyy a déjà reçu, au moment d’écrire ces lignes, plus de 15000 € en dons. C’est son premier match et il lui a fallu six mois pour se développer. Et c’est simple, oui, mais c’est la preuve que les choses peuvent être racontées différemment (et que 2020 est une année qui, heureusement, est déjà passée).