2020 est à égalité avec 2016 comme l’année la plus chaude de l’histoire depuis qu’il y a des records, selon les données de la NASA

Les avertissements que nous recevions en 2020 de la planète elle-même n’étaient pas exactement rassurants et la NASA en est venue à confirmer scientifiquement que nos sentiments étaient vrais: 2020 a été l’une des années les plus chaudes depuis que nous avons des records. Il n’est pas un gagnant absolu car il est à égalité avec 2016, mais c’était le champion absolu.

Aujourd’hui, 2016 et 2020 partagent ce trône malheureux à l’ère du changement climatique. Quelque chose qui pourrait être imaginé après un certain temps après avoir dépassé les limites critiques et après avoir dépassé (deux fois en 2020) le record de température le plus élevé de l’histoire.

Nous avons eu beaucoup de bulletins de vote et nous avons obtenu le prix

La NASA explique dans l’une de ses dernières vidéos que la température moyenne mondiale de la surface de la Terre en 2020 était égale à celle de 2016Par conséquent, selon l’agence, ce lien technique fatal s’est produit. Les données qu’ils ont mises en évidence sont que la température mondiale moyenne était de 1,02 ° C plus chaude que celle utilisée comme moyenne de référence (la moyenne entre 1951-1980 utilisée selon le Goddard Institute de la NASA).

En tout, la température moyenne de la Terre a augmenté de plus de 1,2 ° C depuis la fin du XIXe siècle. Point mis en évidence par la NASA en parlant de cette cravate, en se souvenant que plus que les données spécifiques d’une année ou quoi que ce soit montre le problème, c’est la tendance. Nous l’avons déjà vu dans un graphique très visuel qui montrait l’augmentation de la température dans certaines villes, soulignant que surtout depuis les années 70 l’augmentation a été plus globale et accentuée.

En fait, selon Gavin Schmidt, directeur de l’Institut Goddard, les sept dernières années enregistrées sont les plus chaudes de l’histoire. L’argent, d’ailleurs, est pris d’ici 2017, un autre four selon les records.

Il n’y a pas si longtemps, nous disions que[noussommesprochesdu »15°Credouté »précisémentenréférenceàcetteaugmentationglobaledelamoyenneL’AccorddeParisde2015aétabliquelaTerre[estamoscercadelos »temidos15ºC »precisamenteenreferenciaaeseaumentoglobaldelamediaEnelAcuerdodeParísde2015seestablecióquelaTierrane doit pas être chauffé à plus de 2 ° CPar conséquent, même un dixième d’augmentation est important.

La NASA allaite la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) pour le type d’enregistrement, étant donné que la NOAA n’évalue pas les températures dans les régions polaires (faute d’observations là-bas). Par conséquent, pour la NOAA 2020, il est plus clairement à la deuxième place et moins à égalité.

Anomalies de température annuelles de 1880 à 2019, par rapport à la moyenne de 1951-1980, telles qu’enregistrées par la NASA, la NOAA, le groupe de recherche de Berkeley Earth et le Met Office Hadley Center (Royaume-Uni). Crédit: NASA GISS / Gavin Schmidt

Les analyses de la NASA intègrent, à mesure qu’elles se qualifient, des mesures de la température de surface plus de 26 000 stations météorologiques et des milliers d’observations depuis des bateaux et des bouées. Tout cela alimente un algorithme qui considère la diversité spatiale entre les saisons et les effets du réchauffement urbain qui pourraient fausser les données, le résultat de ces calculs étant une estimation de la différence de température moyenne globale avec la période de référence que nous avions précédemment indiquée.

Et la conclusion est la même: l’activité de l’être humain nous renvoie à un point de non-retour et qu’en Antarctique une température « incroyable et anormale » a été enregistrée en 2020, il semble qu’elle diminue de moins en moins. À peine à partir de 2021, nous avons la possibilité de ne pas monter sur ce podium où 2020 est déjà, bien que selon la NASA, en raison de la pandémie COVID-19, les particules de pollution de l’air ont chuté et cela a permis à plus de lumière du soleil d’arriver et de donner un effet réchauffant. Et nous avons encore une pandémie à venir.