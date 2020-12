2020 enterre les défis et marque le succès de 2021

La semaine qui se termine termine également l’année et couvre les premiers jours de 2021, avec la préfiguration que ce qui nous attend sera mieux, selon l’interprétation des cartes de Tarot.

Avec les défis terminés, il y aura plus de confiance et d’évolution dans nos esprits. La liberté prend le dessus sur notre être et nous entrons tous dans une phase qui nous donne le sentiment que nous avons réussi à conclure une autre année avec une grande gratitude.

Nous vous souhaitons une Bonne 2021 à tous et un rappel: la semaine prochaine, nous entamerons une autre étape avec de nouvelles réalisations et aspirations.

Découvrez ce que révèle le Tarot pour la période du 28 décembre au 3 janvier:

La Renaissance 78 – C’est le moment de dire adieu au passé et de faire de la place pour le nouveau. Il est maintenant temps de laisser les nouvelles histoires atteindre leur nouvelle étape.

Inspiration 19 – Vous organisez et affinez votre intellect. Il s’est retrouvé et a réussi à trouver ce qu’il cherchait au milieu de tant de doutes. Votre créativité frappe fort et vous pouvez plus facilement produire ce que vous voulez.

L’initiation 36 – Vous ne vous sentez plus dépendant des personnes avec lesquelles vous vivez. Vous écoutez des gens qui veulent vraiment ajouter une valeur importante à leur vie. Il a le sentiment que ses structures sont achevées et que de nouvelles réalisations ont commencé.

Communion 63 – C’est votre moment de grande affection. Votre affection pour les autres parlera plus fort. Votre émotion bat son plein et prête à embrasser quiconque est à vos côtés. La chose importante pour vous maintenant, c’est la réalisation que vous avez tant recherchée et matérialisée.

L’Empereur 4 – L’espace que vous vouliez dans votre environnement social a été conquis. Il a acquis l’autonomie dont il avait tant besoin et poursuit sa propre vie sans craindre d’être jugé.

