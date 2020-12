2020 a même eu un Adam Devine «  impitoyablement positif  » – mais il laisse le «  cynisme  » derrière et prêt à faire la fête pour la nouvelle année

Le 17 décembre 2020, l’acteur, comédien, scénariste et producteur Adam Devine a fait livrer un lave-vaisselle.

«C’est la nouvelle passionnante de ma vie aujourd’hui», a-t-il déclaré à Showbiz 45Secondes.fr.

Ce fut une année différente pour Devine, comme pour nous tous. Peut-être le 17 décembre dernier, Devine se préparait-il à des fêtes animées avec sa belle fiancée, l’acteur Chloe Bridges. Mais, cette année, il faisait installer un appareil de cuisine.

Adam DeVine | Ken Weingart / Getty Images

Devine se décrit comme «implacablement positif».

«Mais cette année, cela a un peu changé», a-t-il déclaré.

2020 est même arrivé à Devine. Comment pourrait-il pas?

« Je me sens comme 2020, tout est en quelque sorte empilé et il semble que si cela pouvait mal tourner, cela a mal tourné », a-t-il déclaré. «Et donc vous vous y attendiez presque. Et ce n’est pas du tout le genre de personne que je suis.

Comment Adam Devine a passé 2020 au milieu de la pandémie de coronavirus

Comme beaucoup d’entre nous, Devine s’est retrouvé à l’autre fin de 2020 avec quelques nouveaux passe-temps sous sa ceinture (de plus en plus serrée). Avec tout son nouveau temps libre, il s’est plongé dans «un véritable voyage de remise en forme» inspiré par Zac Efron et Liam Hemsworth.

«Vous savez, j’ai fait un film il y a quelques années avec Zac Efron et j’ai fait un film il y a quelques années avec Liam Hemsworth – et ces deux gars-là: Beefcake Boys», a-t-il déclaré. «Et j’ai vraiment laissé mon corps décliner, alors je suis en train de faire du fitness. Je ne cherche même pas six abdos. Je serais heureux avec un solide deux et un jetant un œil à travers. C’est ma résolution du Nouvel An, d’avoir deux abdos et demi. Deux et demi visible abdos. »

J’ai eu le meilleur et le plus étrange anniversaire. Biden a gagné et j’ai reçu des SMS de Weird Al et de Ric Flair. 2020 est une simulation. – ADAMDEVINE (@ADAMDEVINE) 9 novembre 2020

Devine a également obtenu une certification de plongée.

«C’était comme une chose que j’ai toujours voulu faire et j’étais comme, tu sais quoi? J’ai le temps », dit-il. «Personne ne peut dire que je n’ai pas le temps pour le moment, j’ai donc obtenu ma certification de plongée. Et cela va de pair avec ma nouvelle vie d’influenceur fitness. »

le Bourreaux de travail L’acteur a également trouvé du réconfort dans ses vieux passe-temps.

«J’ai joué à plus de jeux vidéo que moi depuis des années et des années», a-t-il déclaré. « Alors, oui, j’ai en quelque sorte emprunté la voie du jeu vidéo. »

Comment Adam Devine passe les vacances cette année

le Parfait l’acteur passe généralement les vacances « à manger beaucoup trop de nourriture et à rester dans la douleur » avec sa famille, ce qui, selon lui, est une tradition qu’ils pratiquent « depuis [his] jeunesse. »

Cette année, cependant, lui et sa famille «mangeront beaucoup trop» virtuellement.

« [I’ll] FaceTime ma famille et souhaite des jours meilleurs à venir », a-t-il déclaré à propos de ses projets de vacances 2020. «J’espère que dans la nouvelle année, je pourrai les voir beaucoup plus que cette année.»

Devine a une autre activité de vacances sur la vieille liste de choses à faire: construire un bonhomme de neige et boire de la bière.

le Quand nous nous sommes rencontrés L’acteur s’est associé à Coors Light pour la campagne #BeerMan, un concours qui donne aux participants la chance de gagner un «pays des merveilles d’hiver» personnel en créant leur propre copain de bonhomme de neige.

«Ce qui est plutôt cool dans toute cette campagne, c’est qu’elle vous donne une excuse pour pratiquer des traînées socialement éloignées dans la cour avant de construire un bonhomme de neige», a-t-il déclaré. «Vous pouvez garder vos distances les uns des autres et vous réunir pour faire autre chose que de vous cacher dans votre propre chambre et de jouer des heures et des heures à des jeux vidéo.»

Le meilleur conseil de construction de bonhomme de neige de Devine? «Plus c’est laid, mieux c’est.»

«Je ne veux pas que les gens passent devant la maison et se disent: ‘Oh, regarde ce magnifique bonhomme de neige. Euh, cette famille ne doit pas avoir de vie. D’accord? Je veux que les gens passent devant et se disent: ‘Oh mec! Regardez cette chose! Ces gars savent comment passer un bon moment », a-t-il déclaré.

Aussi: «Boire deux ou trois Coors Lights vous aidera. La créativité coulera, vous serez un peu plus chaleureux.

En plus de gagner deux ans et demi visible abs, l’objectif de Devine pour 2021 est de laisser le «cynisme» derrière lui.

«J’étais définitivement plus cynique que d’habitude [in 2020], » Il a partagé. «Et donc j’aimerais abandonner cela et revenir à mon moi positif et amusant.»

«2021 est notre année; nous allons tous gagner à la loterie! » il a dit.